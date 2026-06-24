Euro digital înlătură un obstacol cheie, pe fondul eforturilor UE de a-și reduce dependența de Visa și Mastercard

Banca Centrală Europeană (BCE) a obținut marți un sprijin cheie de la Parlamentul European (PE) pentru lansarea euro digital, un mijloc electronic de plată menit să facă zona euro mai puțin dependentă de firmele americane Visa și Mastercard, într-o perioadă de tensiuni transatlantice, transmite Reuters.

Euro digital este o versiune electronică a monedei euro, care ar putea fi utilizată la fel ca și numerarul pentru plăți în magazine, online și între persoane fizice, fără costuri suplimentare pentru utilizatori.

Euro digital va permite tuturor rezidenților din euro zone să facă plăți online și direct. Pregătit de șase ani de BCE, euro digital a devenit o problemă mai presantă, după revenirea la Casa Albă a lui Donald Trump, care a impus taxe vamale partenerilor comerciali tradiționali, cum ar fi Uniunea Europeană, sporind temerile că SUA ar putea la un moment dat transforma într-o armă dominația asupra rețelelor de plăți, cum ar fi Visa și Mastercard.

Aprobarea proiectului de regulament de către Comitetul Economic al PE vine după trei ani de divergențe între BCE și bănci, care sunt îngrijorate de retragerile din depozite și de pierderea veniturilor.

‘Introducerea euro digital va reduce dependența excesivă de furnizorii din afara Europei, acesta devenind un mijloc de plăți pan-european și va aduce moneda unică în era digitală dând cetățenilor blocului comunitar libertatea de a opta să plătească cu banii băncii centrale în tranzacțiile zilnice’, se arată în proiectul de regulament.

BCE, care intenționează să testeze un proiect pilot de 12 luni al euro digital, începând din semestrul doi al anului viitor, înainte de lansarea completă în 2029, a informat că urmărește cu atenție adoptarea poziției finale a Parlamentului.

Simulările BCE arată că cei care au depozite pot retrage până la 699 miliarde euro de la băncile din zona euro dacă limita deținerilor de euro digital este stabilită la 3.000 euro de persoană. Aceasta echivalează cu 8,2% din toate depozitele de retail la vedere, deși impactul va fi mai mare pentru micii creditori și băncile de retail.

Introducerea euro digital ar putea costa băncile europene între patru și șase miliarde de euro, pe o perioadă de patru ani, a afirmat recent Piero Cipollone, membru al Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene.

Noua monedă digitală la care lucrează BCE este estimată să coste aproximativ 1,3 miliarde de euro pentru a fi configurată. Apoi, costurile operaționale se vor situa la 300 milioane euro, a adăugat el, fără a specifica dacă această cifră se referă la o sumă anuală.

Euro digital este o versiune electronică a monedei euro, care ar putea fi utilizată la fel ca și numerarul pentru plăți în magazine, online și între persoane fizice, fără costuri suplimentare pentru utilizatori.

‘Estimările prezentate, care se bazează pe indicațiile primite de la bănci, arată costuri de implementare între patru și șase miliarde de euro, pe o perioadă de patru ani: este aproximativ 3% din ceea ce ele cheltuie anual cu mentenanța sistemului IT’, a explicat Cipollone.

Băncile vor putea să-și acopere aceste costuri de pe urma comisioanelor pe care le primesc de la comercianți pentru serviciile furnizate pe segmentul euro digital. Băncile vor fi cele care vor acorda utilizatorilor aplicația de smartphone necesară pentru a plăti cu euro digitali.

Totuși, băncile nu ar trebui să deducă din comisioanele comercianților costurile pe care în mod normal le suportă pentru remunerarea rețelelor private de plăți, deoarece BCE nu le va taxa pentru serviciul său de rețea.

În prezent, BCE lucrează la selectarea creditorilor interesați să ia parte la faza pilot a euro digital euro, înaintea lansării oficiale din 2029.

În schimb, comercianții vor economisi bani, deoarece va exista un plafon al comisioanelor percepute pentru plățile în euro digital, iar plafonul va fi sub cel perceput în prezent de firmele internaționale, cum ar fi Visa și Mastercard.