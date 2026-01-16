Eurostat: 2025 a fost cel mai bun an pentru turismul din UE

Numărul estimat al nopților petrecute în unitățile de cazare turistică din Uniunea Europeană a ajuns la 3,08 miliarde în 2025, fiind cel mai bun an pentru turismul din blocul comunitar, arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Datele indică un avans de 2%, sau 61,5 milioane, comparativ cu 2024.

În 2025, comparativ cu 2024, numărul nopților petrecute în unitățile de cazare turistică a crescut în aproape toate statele membre UE, scăderi reduse înregistrându-se în Romania (1%) și Irlanda (2%). Cea mai mare creștere a fost în Malta (10%), Polonia (7%) și Letonia (6%).

Majorarea numărului de nopți a fost determinată în special de creșterea numărului nopților vizitatorilor internaționali (46,1 milioane), în timp ce numărul nopților petrecute de oaspeții interni a crescut într-un ritm mai lent (15,4 milioane). Per total, numărul nopților petrecute în unitățile de cazare turistică din Uniunea Europeană a fost relativ echilibrat între vizitatorii internaționali (49%) și oaspeții interni (51%).

Aproape două treimi (63%) din totalul nopților petrecute de turiști în Uniunea Europeană au fost în hoteluri și structuri de cazare similare, 24% în facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată, cum ar fi apartamentele închiriate, și 13% în campinguri.