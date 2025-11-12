Eurostat: Bulgaria, Grecia, Ungaria, Slovacia și România au avut cele mai mici salarii medii anuale ajustate din UE,în 2024

Salariul mediu anual ajustat pentru angajații cu normă întreagă din Uniunea Europeană a fost anul trecut de 39.800 euro, reflectând o creștere de 5,2% față de nivelul din 2023, de 37.800 euro, conform datelor publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre UE, cel mai scăzut nivel al salariului mediu anual ajustat cu normă întreagă a fost în Bulgaria (15.400 euro), Grecia (18.000 euro), Ungaria (18.500 euro), Slovacia (20.287 euro) și România (21.108 euro, de la 18.093 euro în 2023), iar cel mai ridicat în Luxemburg (83.000 euro), Danemarca (71.600 euro) și Irlanda (61.100 euro).