Eurostat: Fiecare persoană din UE a generat, în medie, 35,3 kilograme de deșeuri de ambalaje din plastic

Uniunea Europeană a generat în 2023 o cantitate de 79,7 milioane tone deșeuri de ambalaje, sau 177,8 kilograme (kg) pe locuitor, arată datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Deși în 2023 s-a înregistrat o reducere de 8,7 kg pe locuitor comparativ cu 2022, față de 2013 a fost raportată o creștere cu 21,2 kg.

Din totalul deșeurilor de ambalaje generate în Uniunea Europeană, 40,4% au fost hârtie și carton, 19,8% plastic, 18,8% sticlă, 15,8% lemn și 4,9% metal.

În 2023, fiecare persoană din UE a generat, în medie, 35,3 kilograme de deșeuri de ambalaje din plastic. Din această cantitate, 14,8 kilograme au fost reciclate.

Cantitatea de deșeuri de ambalaje din plastic generată a scăzut cu un kilogram comparativ cu 2022, în timp ce cantitatea de deșeuri de ambalaje din plastic reciclate a crescut cu 0,1 kilograme.

Între 2013 și 2023, cantitatea de deșeuri de ambalaje din plastic generată a crescut cu 6,4 kg per capita, iar cea reciclată cu 3,8 kg.

În 2023, UE a reciclat 42,1% din toate deșeurile de ambalaje din plastic generate, ceea ce arată o creștere de 38,2% a ratei de reciclare comparativ cu 2013.

În rândul statelor membre UE, cele mai ridicate rate de reciclare s-au înregistrat în Belgia (59,5%), Letonia (59,2%) și Slovacia (54,1%), iar cele mai scăzute în Ungaria (23%), Franța (25,7%) și Austria (26,9%).

Alte țări cu rate de reciclare de până la 40% au fost: Danemarca, Croația, Suedia, Finlanda, Irlanda, România (datele din 2022), Grecia, Malta, Luxemburg, Cipru (datele din 2022), Portugalia și Bulgaria (datele din 2022).