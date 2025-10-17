Eurostat: România a fost și în septembrie statul membru UE cu cea mai ridicată inflație

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut la 2,6% în septembrie, de la 2,4% în august, iar România este în continuare țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 8,6%, arată datele publicate vineri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).

Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost: Cipru (0%), Franța (1,1%), Grecia și Italia (ambele cu 1,8%). La polul opus, țările membre UE cu ratele cele mai ridicate ale inflației au fost România (8,6%), Estonia (5,3%), Slovacia și Croația (ambele cu 4,6%).

Comparativ cu situația din august 2025, rata anuală a inflației a scăzut în opt state membre, a rămas stabilă în patru țări și a crescut în 15 state membre, inclusiv în România (de la 8,5% până la 8,6%).

De asemenea, rata anuală a inflației în zona euro a accelerat în septembrie la 2,2%, de la un nivel de 2% în august – ținta pe termen mediu vizată de Banca Centrală Europeană (BCE). Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației în zona euro a venit din partea serviciilor (1,49 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool și țigări (0,58 puncte procentuale). În schimb, prețurile la energie au scăzut cu 0,03 puncte procentuale.

În cazul României, conform datelor publicate anterior de Institutul Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a urcat la 9,88% în septembrie, de la 9,85% în august, în condițiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%.

‘Indicele prețurilor de consum în luna septembrie 2025 comparativ cu luna august 2025 a fost 100,36%. Rata inflației de la începutul anului (septembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,5%. Rata anuală a inflației în luna septembrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2024 a fost 9,9%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2024 – septembrie 2025) față de precedentele 12 luni (octombrie 2023 – septembrie 2024) a fost 6,1%’, se arată în comunicatul INS.

Noile previziuni ale BCE privind inflația, publicate luna trecută, sunt similare cu cele anunțate în iunie. Inflația în zona euro ar urma să se situeze la 2,1% în 2025, 1,7% în 2026 și 1,9% în 2027. Inflația de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate prețurile pentru bunuri volatile, precum energia și alimentele, ar urma să se situeze la 2,4% în 2025, 1,9% în 2026 și 1,8% în 2027.