Eurostat: România a înregistrat și în ianuarie cea mai ridicată inflație din UE

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut până la 2% în ianuarie, de la un nivel de 2,3% luna precedentă, iar România este în continuare țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 8,5%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).

Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost: Franța (0,4%), Danemarca (0,6%), Finlanda și Italia (ambele cu 1%). La polul opus, țările membre UE cu ratele cele mai ridicate ale inflației au fost: România (8,5%), Slovacia (4,3%) și Estonia (3,8%).

Comparativ cu situația din decembrie 2025, rata anuală a inflației a scăzut în 23 state membre, inclusiv în România (de la 8,6% până la 8,5%), a rămas stabilă într-o țară și a crescut în trei state membre.

De asemenea, rata anuală a inflației în zona euro a scăzut până la 1,7% în ianuarie 2026, de la un nivel de 2% în decembrie 2025, mult sub ținta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE). Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației în zona euro a venit din partea serviciilor (1,45 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool și țigări (0,51 puncte procentuale). În schimb, prețurile la energie au scăzut cu 0,39 puncte procentuale.

Datele Eurostat arată că inflația de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate prețurile pentru bunuri volatile, precum energia și alimentele, a scăzut până la 2,2% în zona euro, de la un nivel de 2,3%. Inflația de bază este indicatorul urmărit cu atenție de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.

În cazul României, conform datelor publicate anterior de Institutul Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a scăzut ușor la 9,62% în luna ianuarie, de la 9,69% în luna decembrie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,59%, mărfurile nealimentare cu 9,99%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%.

‘Indicele prețurilor de consum în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna decembrie 2025 a fost 100,86%. Rata anuală a inflației în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2025 a fost 9,6%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2025 – ianuarie 2026) față de precedentele 12 luni (februarie 2024 – ianuarie 2025) a fost 7,7%’, se arată în comunicat.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 3,9%, de la 3,7% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în data de 18 februarie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.