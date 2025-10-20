Eurostat: România, cel mai semnificativ declin din UE al lucrărilor de construcții, în august

Lucrările de construcții au scăzut cu 0,9% în Uniunea Europeană și cu 0,1% în zona euro în august, comparativ cu luna precedentă (când s-a înregistrat un avans de 0,9% în UE și de 0,5% în zona euro), iar România a înregistrat cel mai semnificativ declin al acestui indicator, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cele mai mari creșteri în august, comparativ cu luna precedentă, au fost în Suedia (4,2%), Cehia (2,2%) și Bulgaria (1,4%), iar cele mai semnificative scăderi în România (minus 26,2%), Ungaria (minus 11,4%) și Polonia (minus 4%).

Datele Eurostat arată că în august, comparativ cu perioada similară din 2024, lucrările de construcții au rămas stabile în Uniunea Europeană și au crescut cu 0,1% în zona euro.

Cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în august, comparativ cu perioada similară din 2024, au fost în Slovenia (25,2%), Cehia (17%) și Slovacia (13,8%), iar cel mai semnificativ declin în Ungaria (minus 13,6%), Țările de Jos (minus 6,2%) și Polonia (minus 4,9%). România a raportat un declin anual de 1,1% în august, după o creștere de 39,7% în iulie.

Conform datelor Institutului Național de Statistică (INS), în România volumul lucrărilor de construcții a scăzut, ca serie brută, în august 2025, comparativ cu iulie 2025, cu 24,7%, scădere evidențiată la lucrările de întreținere și reparații curente (-30,6%), lucrările de reparații capitale (-25,7%) și la lucrările de construcții noi (-22,6%). Pe obiecte de construcții, au avut loc scăderi la clădirile rezidențiale (-26,0%), construcțiile inginerești (-25,0%) și la clădirile nerezidențiale (-23,2%).

Volumul lucrărilor de construcții a scăzut, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 26,2%, scădere evidențiată la lucrările de întreținere și reparații curente (-27,7%), lucrările de reparații capitale (-24,3%) și la lucrările de construcții noi (-18,3%).

Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a scăzut la clădirile rezidențiale (-21,8%), construcțiile inginerești (-20,8%) și la clădirile nerezidențiale (-19,3%).

De asemenea, în august 2025 comparativ cu august 2024, volumul lucrărilor de construcții, ca serie brută, a scăzut, pe total, cu 2,1%. Pe elemente de structură, scăderi s-au înregistrat la lucrările de întreținere și reparații curente (-13,5%) și la lucrările de construcții noi (-4,1%). Lucrările de reparații capitale au crescut cu 27,7%. Pe obiecte de construcții, construcțiile inginerești au scăzut cu 7,9%. Clădirile rezidențiale și clădirile nerezidențiale au crescut cu 12,6%, respectiv cu 2,7%.

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcții a scăzut, pe total, cu 2,3%. Pe elemente de structură, scăderea este evidențiată lucrările de întreținere și reparații curente (-11,1%) și la lucrările de construcții noi (-1,9%). Lucrările de reparații capitale au crescut cu 30,4%. Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a scăzut la construcțiile inginerești (-4,4%). Clădirile rezidențiale și clădirile nerezidențiale au crescut cu 16,8%, respectiv cu 5,0%.