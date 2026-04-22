Eurostat: România, Italia și Bulgaria – statele UE cele mai afectate de secetă în 2024

Suprafața afectată de secetă în Uniunea Europeană a crescut în 2024 la 156.703 kilometri pătrați, de la 155.432 kilometri pătrați în 2023, iar România, Italia și Bulgaria au înregistrat cele mai mari extinderi ale zonelor afectate, potrivit datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Datele arată o expansiune semnificativă a suprafeței afectate de secetă în România, de la 10.180 kilometri pătrați în 2023 la 41.011 kilometri pătrați în 2024. Creșteri puternice s-au înregistrat și în Italia (de la 2.860 kilometri pătrați la 31.752 kilometri pătrați) și Bulgaria (de la 4.302 kilometri pătrați la 22.061 kilometri pătrați).

Între 2014 și 2024, în UE au existat creșteri semnificative ale suprafețelor afectate de secetă, în special în 2018 (520.817 kilometri pătrați) și 2022 (558.313 kilometri pătrați). În pofida valorilor mai scăzute din 2023 și 2024, media pe 10 ani arată că, per ansamblu, suprafața afectată a crescut în timp.

Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 15 (SDG 15), parte a Agendei 2030 a ONU, are ca scop ‘Viața pe Pământ’ vizează protejarea, restabilirea și promovarea utilizării sustenabile a ecosistemelor terestre, gestionarea sustenabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, oprirea și inversarea tendinței de degradare a solului și stoparea pierderii biodiversității.

Eurostat evaluează în mod regulat progresele UE în vederea îndeplinirii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Unul din indicatorii UE folosiți pentru a măsura progresele în SDG 15 este amploarea suprafeței UE afectate de secetă. Acest indicator monitorizează zonele unde apar deficite în umiditatea solului, în timpul sezonului de creștere a recoltelor, ceea ce provoacă reducerea productivității vegetației.

Un alt indicator pentru monitorizarea SDG 15 este amploarea zonelor forestiere.

În 2023, 39% din terenul UE era acoperit de păduri. În cinci state membre UE, pădurile se întindeau pe mai mult de jumătate din teritoriu: Finlanda (66,5%), Suedia (62,4%), Slovenia (58,2%), Estonia (54,1%) și Letonia (53,4%). Țările cu cea mai scăzută pondere a suprafeței acoperite de păduri erau Malta (4,3%), Țările de Jos (9,7%) și Irlanda (11,8%). În România ponderea era de 29,3%, date estimate, a precizat Eurostat.