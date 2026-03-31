Eurostat: România, pe ultimul loc în UE la generarea de deșeuri municipale

Românii au fost în 2024, la fel ca și în 2023, pe ultimul loc în Uniunea Europeană la generarea de deșeuri municipale, arată datele publicate joi de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Astfel, în 2024, o persoană din Uniunea Europeană a generat, în medie, o cantitate de 517 kilograme de deșeuri municipale, cu șase kilograme mai mult decât în 2023 (511 kilograme). Comparativ cu 2014, cantitatea a crescut cu 38 kilograme (8%).

Datele disponibile arată diferențe semnificative în rândul statelor membre UE. În 2024, cele mai mari cantități de deșeuri municipale per locuitor au fost generate în Austria (782 kg per persoană, date din 2023), Danemarca (755 kg) și Belgia (699 kg). Cele mai mici cantități de deșeuri per locuitor au fost generate în România (305 kg, date din 2023), Estonia (375 kg) și Polonia (387 kg).

Din 2014, cantitatea de deșeuri municipale per locuitor a crescut în 20 state membre UE. Cea mai semnificativă creștere s-a înregistrat în Belgia (274 kg), Cehia (228 kg) și Austria (217 kg), iar cel mai semnificativ declin în Țările de Jos (minus 54 kg), Danemarca (minus 53 kg) și Finlanda (minus 25 kg).

În cazul reciclării deșeurilor, în 2024 Uniunea Europeană a reciclat în medie 248 de kilograme pe cap de locuitor, ceea ce înseamnă că 48,1% din cantitatea totală de deșeuri municipale generată a fost reciclată, comparativ cu 48% în 2023 (246 kilograme pe cap de locuitor) și 43% în 2014 (208 kg kilograme pe cap de locuitor).