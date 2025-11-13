Eurostat: România, printre țările cu o creștere a producției industriale, în septembrie

Producția industrială a crescut cu 0,2% în zona euro și cu 0,8% în Uniunea Europeană în septembrie, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat un declin de 1,1% în zona euro și de 0,9% în UE, iar România se află printre țările cu un avans redus al acestui indicator, arată datele publicate joi de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cele mai importante creșteri ale producției industriale în septembrie, comparativ cu luna precedentă, au fost în Danemarca (7,2%), Suedia (5,3%) și Grecia (4,8%), iar cel mai semnificativ declin în Irlanda (minus 9,4%), Luxemburg (minus 5,7%) și Malta (minus 1,7%).

România a înregistrat în septembrie o creștere de 1,2% a producției industriale, după un declin de 1,9% luna precedentă.

În cazul UE, producția de bunuri intermediare a crescut cu 0,4%, cea de energie cu 0,9%, cea de bunuri de capital cu 0,4%, cea de bunuri de folosință îndelungată cu 0,1%, în timp ce producția de bunuri de folosință imediată a scăzut cu 0,4%.

În septembrie, comparativ cu perioada similară din 2024, producția industrială a crescut cu 1,2% în zona euro și cu 2% în Uniunea Europeană.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cele mai importante creșteri în ritm anual au fost înregistrate în Suedia (14,7%), Danemarca (9,5%) și Grecia (7,1%), iar cele mai semnificative scăderi în Bulgaria (minus 5,6%), Luxemburg (minus 3,4%), Lituania (minus 2,3%).

România a înregistrat în septembrie un avans anual de 0,4% al producției industriale, după un declin de 1% luna precedentă.

În cazul UE, producția de bunuri intermediare a crescut cu 0,6%, cea de energie cu 1,2%, cea de bunuri de capital cu 1,7%, în timp ce a scăzut producția de bunuri de folosință imediată cu 4,5% și cea de bunuri de folosință îndelungată cu 1,5%.

Conform datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS), față de septembrie 2024, în luna corespunzătoare din acest an, în România producția industrială (serie brută) a crescut cu 2,6%, susținută de industria prelucrătoare (+3,1%). La polul opus, s-a situat industria extractivă – cu o diminuare a producției de 0,8%, respectiv producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – cu un recul de 0,1%.

Totodată, producția industrială, ca serie ajustată, a fost mai mare, în septembrie 2025 față de aceeași lună din anul anterior, cu 0,2%, pe fondul rezultatelor din industria prelucrătoare (+0,5%), în timp ce industria extractivă a scăzut cu 1,1%. Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a rămas la același nivel, de la un an la altul.

Datele INS relevă că, în luna septembrie acestui an, producția industrială (serie brută) a crescut față de luna precedentă, cu 20,7%, datorită industriei prelucrătoare (+26,7%) și industriei extractive (+0,7%). În același timp, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a scăzut cu 6,8%.

De asemenea, producția industrială, ca serie ajustată, s-a majorat cu 1,1%, de la o lună la alta, pe fondul activităților din industria prelucrătoare (+2,1%), însă producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a raportat o scădere de 3,2%, iar industria extractivă, de 2%.