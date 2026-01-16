Eurostat: România, printre țările în care producția industrială a scăzut în luna noiembrie

Producția industrială a crescut cu 0,7% în zona euro și cu 0,2% în Uniunea Europeană în noiembrie, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat un avans similar în ambele zone, dar România se află printre țările cu un declin al producției, arată datele publicate joi de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cele mai importante creșteri ale producției industriale în noiembrie, comparativ cu luna precedentă, au fost în Estonia (6%), Lituania (5,8%) și Cehia (2,3%), iar cel mai semnificativ declin în Luxemburg (minus 7,3%), Danemarca (minus 5,1%) și Portugalia (minus 3%).

România a înregistrat în noiembrie o scădere de 0,7% a producției industriale, după un avans de 0,5% în luna precedentă.

În cazul UE, producția de bunuri de capital a crescut cu 2,5%, s-a menținut stabilă producția de bunuri intermediare și a scăzut producția de energie cu 1,7%, cea de bunuri de folosință îndelungată cu 1,8%, iar cea de bunuri de folosință imediată cu 1,2%.

În noiembrie, comparativ cu perioada similară din 2024, producția industrială a crescut cu 2,5% în zona euro și cu 2,2% în Uniunea Europeană.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cele mai importante creșteri în ritm anual în noiembrie au fost înregistrate în Irlanda (10,6%), Cipru (10,5%) și Croația (8,8%), iar cele mai semnificative scăderi în Bulgaria (minus 9,3%), Malta (minus 8,2%) și Ungaria (minus 5,5%).

România a înregistrat în noiembrie un declin anual de 0,8% al producției industriale, după un avans de 0,5% luna precedentă.

În cazul UE, producția de bunuri intermediare a crescut cu 0,9%, cea de bunuri de capital cu 4% iar cea de bunuri de folosință imediată cu 2,6%, și a scăzut producția de energie cu 0,3% și cea de bunuri de folosință îndelungată cu 2,9%.

Conform datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS), în luna noiembrie 2025, producția industrială (serie brută) a scăzut față de luna precedentă cu 6,1%, din cauza scăderilor industriei prelucrătoare (-7,6%) și industriei extractive (-2,7%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 3,9%.

Pe serie ajustată, producția industrială a fost mai mică în noiembrie față de octombrie cu 0,7%, ca urmare a scăderilor înregistrate în cele trei sectoare industriale: producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-2,5%), industria extractivă (-0,6%) și industria prelucrătoare (-0,4%).

Față de luna corespunzătoare din anul precedent, producția industrială (serie brută) a scăzut cu 2,8%, ca efect al scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-3,6%) și industria extractivă (-0,2%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 1%.

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a fost mai mică față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 0,5%. Industria prelucrătoare a scăzut cu 1%, în timp ce producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat și industria extractivă au crescut cu 1,4%, respectiv cu 0,4%.