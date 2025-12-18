Eurostat: Slovenia și România, cel mai semnificativ avans din UE al lucrărilor de construcții, în octombrie

Lucrările de construcții au crescut cu 0,5% în zona euro și cu 1,3% în Uniunea Europeană în octombrie, comparativ cu perioada similară din 2024, iar Slovenia și România au înregistrat cel mai semnificativ avans al acestui indicator, arată datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în octombrie, comparativ cu perioada similară din 2024, au fost în Slovenia (36%), România (13,9%) și Ungaria (9,7%) singurele scăderi fiind în Spania (minus 3,6%), Austria (minus 2%), Franța (minus 1,3%) și Belgia (minus 0,5%).

Datele Eurostat arată că lucrările de construcții au crescut cu 0,9% în zona euro și cu 0,8% în Uniunea Europeană, în octombrie, comparativ cu luna precedentă (când s-a înregistrat un declin de 0,6% în zona euro și de 0,1% în UE).

Cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în octombrie, comparativ cu luna precedentă, au fost în Slovenia (6%), Germania (3,3%) și Portugalia (3,1%), iar cel mai semnificativ declin în Slovacia (minus 3,7%), Ungaria (minus 2%) și România (minus 1,9%).

Conform datelor Institutului Național de Statistică (INS), în România volumul lucrărilor de construcții, ca serie brută, a crescut, pe total, cu 13,8% în octombrie 2025 față de octombrie 2024, iar pe elemente de structură s-au înregistrat majorări la lucrările de reparații capitale (+40,1%) și la lucrările de construcții noi (+17,1%). În schimb, lucrările de întreținere și reparații curente au scăzut cu 8,5%.

De asemenea, pe obiecte de construcții, au fost raportate creșteri pe segmentul clădirilor nerezidențiale (+33,3%), clădirilor rezidențiale (+16,8%) și construcțiilor inginerești (+4,6%).

Ca serie ajustată, volumul lucrărilor de construcții a crescut, pe total, cu 13,3%, trend evidențiat de lucrările de reparații capitale (+45,2%) și lucrările de construcții noi (+17,1%). La polul opus s-au situat lucrările de întreținere și reparații curente, cu o scădere de 7,7%, de la un an la altul.

Totodată, pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a crescut la clădirile nerezidențiale (+33,8%), clădirile rezidențiale (+17,5%) și la construcțiile inginerești (+7,5%).

La nivel comparativ octombrie – septembrie 2025, se consemnează o creștere de 0,2% a volumului lucrărilor de construcții, ca serie brută, dar și o scădere de 2% ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.