Eurostat: Ungaria și România, cel mai semnificativ declin din UE al producției de servicii, în iulie

Producția de servicii a crescut cu 1,5% în Uniunea Europeană și în zona euro în iulie, comparativ cu perioada similară din 2025, însă Ungaria și România sunt statele membre UE în care acest indicator a scăzut cel mai mult, conform datelor publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre pentru care sunt disponibile datele, cele mai mari creșteri ale producției de servicii în iulie, comparativ cu perioada similară din 2025, s-au înregistrat în Grecia (16,1%), Slovacia (8,7%) și Estonia (8%), iar cel mai sever declin în Ungaria (minus 5,4%), România (minus 4,6%) și Danemarca (minus 4,1%).

În UE, producția de servicii a crescut cu 1,6% pe segmentul ”transport și depozitare”, cu 0,7% la serviciile de cazare și alimentație publică, cu 3,2% pe segmentul ”informare și comunicare”, cu 1,3% la activitățile profesionale, științifice și tehnice, cu 0,9% la serviciile administrative și de asistență și cu 0,2% la activitățile imobiliare.

Datele Eurostat arată că producția de servicii a crescut cu 0,3% în Uniunea Europeană și cu 0,4% în zona euro în iulie, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat o scădere de 0,3% în ambele zone.

Cele mai mari creșteri ale producției de servicii în iulie, comparativ cu luna precedentă, s-au înregistrat în Luxemburg (7,6%), Grecia (5,1%) și Suedia (1,5%), iar cel mai sever declin în Ungaria (minus 4,5%), Danemarca (minus 3,1%) și Slovenia (minus 2,7%). România a raportat un declin de 1,6% în iulie, după o creștere de 0,6% luna precedentă.

În rândul statelor membre UE, producția de servicii a crescut cu 0,5% la serviciile de cazare și alimentație publică, cu 0,3% la activitățile imobiliare, cu 0,5% pe segmentul ”informare și comunicare”, cu 1% la activitățile profesionale, științifice și tehnice, cu 0,3% la serviciile administrative și de asistență, în timp ce a scăzut cu 0,1% pe segmentul ”transport și depozitare”.