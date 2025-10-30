Experți: Black Friday, una dintre cele mai vulnerabile perioade din an în privința fraudelor online

Perioada campaniilor de Black Friday este una dintre cele mai vulnerabile din an din perspectiva fraudelor online, iar infractorii cibernetici profită de volumul mare de tranzacții online și recurg la site-uri false sau site-uri clonă, cu scopul de a induce în eroare cumpărătorii pentru a extrage informații sensibile, mai ales datele de card, avertizează Asociația Română a Băncilor (ARB), Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

‘Perioada campaniilor de Black Friday este una dintre cele mai vulnerabile din an din perspectiva fraudelor online. Infractorii cibernetici profită de interesul crescut pentru reduceri și de volumul mare de tranzacții online și recurg la site-uri false, site-uri clonă, oferte prea bune pentru a fi adevărate și diverse metode de inginerie socială, cu scopul de a induce în eroare cumpărătorii să își ofere date sensibile, dar mai ales datele de card’, avertizează specialiștii, într-un comunicat transmis, joi, AGERPRES.

Modurile de operare utilizate frecvent în perioada campaniilor de Black Friday sunt: crearea de site-uri false sau clonate, care imită în detaliu paginile unor magazine legitime; trimiterea de mesaje și e-mail-uri de tip phishing, care par a fi expediate de companii cunoscute, bănci sau instituții publice; publicarea și promovarea de anunțuri frauduloase pe rețelele sociale, care promit reduceri spectaculoase; comercializarea de produse contrafăcute, prezentate drept articole de brand; solicitarea plății prin metode nesigure, care pot duce la compromiterea datelor de card.

Experții în securitate cibernetică au o serie de recomandări pentru prevenirea fraudelor online de Black Friday, una dintre acestea fiind verificarea sursei mesajelor primite.

‘În perioada campaniilor de reduceri, utilizatorii pot primi mesaje care par a fi transmise în numele unor instituții sau companii cunoscute – servicii poștale, firme de curierat, instituții bancare sau operatori de telecomunicații. Astfel de comunicări pot include informații false privind colete blocate, solicitarea actualizării datelor de client sau oferte exclusive. Nu accesați linkurile primite! Aceste mesaje trebuie tratate cu maximum de prudență, în special dacă conțin fișiere atașate, link-uri scurtate ori domenii suspecte. Instituțiile și companiile autentice nu solicită prin e-mail sau SMS date confidențiale. Situațiile reale pot fi verificate exclusiv pe site-urile oficiale, accesate manual, nu prin link-urile primite’, precizează sursa citată.

De asemenea, este nevoie de verificarea autenticității magazinului online, context în care se recomandă efectuarea cumpărăturilor doar de pe platforme care oferă adresă web securizată (https://), date de identificare clare ale companiei și informații complete despre livrare, retur și contact.

În același timp, utilizatorii sunt sfătuiți să fie atenți la ofertele nerealist de avantajoase (prea bune ca să fie adevărate).

‘Infractorii cibernetici exploatează graba cumpărătorilor și construiesc site-uri care imită perfect magazinele autentice, inclusiv elementele vizuale și politicile comerciale. Reduceri de 80-90% la produse de brand sau la dispozitive scumpe reprezintă, în majoritatea cazurilor, semnale clare de fraudă. Se recomandă compararea prețurilor pe mai multe platforme și verificarea atentă a domeniului site-ului, mai ales dacă acesta folosește extensii neobișnuite (.shop, .store etc.)’, se menționează în comunicat.

Totodată, cumpărătorii trebuie să apeleze la metodele de plată sigure, doar prin canale securizate, care oferă autentificare suplimentară și confirmări în timp real. Astfel, se recomandă evitarea transferurilor directe către conturi personale sau plata prin link-uri primite pe rețele de socializare/aplicații de mesagerie, precum și vigilență sporită la salvarea datelor cardului.

‘Salvează confirmările de plată, facturile, e-mail-urile și capturile de ecran. Acestea pot fi esențiale în cazul unei reclamații. În situația identificării unei tranzacții neautorizate, este necesară informarea imediată a instituției bancare, sesizarea Poliției, precum și raportarea fraudei către Directoratul Național de Securitate Cibernetică, apelând 1911 sau accesând pnrisc.dnsc.ro. Verifică periodic conturile tale bancare. Monitorizează tranzacțiile și activează alertele automate din aplicațiile bancare. Astfel, poți detecta rapid orice activitate suspectă și poți bloca accesul neautorizat’, transmit specialiștii.

Sfaturi detaliate privind siguranța digitală pot fi accesate pe platforma www.sigurantaonline.ro, parte a campaniei #SigurantaOnline, derulată de Poliția Română, DNSC și ARB.