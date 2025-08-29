Experții Bitdefender atrag atenția asupra unei campanii derulate pe Facebook, ce vizează utilizatorii Android

Specialiștii în securitate informatică din cadrul Bitdefender avertizează asupra unei noi campanii periculoase pe Facebook, care vizează utilizatorii Android din mai multe țări, inclusiv din România.

‘Atacatorii promovează reclame ce promit acces la aplicații populare de tranzacționare, precum TradingView. Utilizatorii sunt apoi direcționați către o aplicație ce pare legitimă, dar care instalează în realitate amenințări informatice avansate. Programul periculos poate fura criptomonede, parole și coduri de autentificare în doi pași și are capacitatea de a prelua controlul complet asupra telefonului’, se arată într-un comunicat de presă al companiei, transmis vineri AGERPRES.

Potrivit sursei citate, amenințarea informatică poate fura bani din portofele de criptomonede (BTC, ETH, USDT), dar și din conturi bancare clasice (IBAN), poate intercepta coduri de autentificare în doi pași și SMS-uri, poate înregistra activitatea de pe ecran și activa camera sau microfonul și, nu în ultimul rând, poate instala sau dezinstala aplicații, iniția apeluri sau chiar să își șteargă complet urmele de pe telefon, odată ce și-a atins scopul sau dacă detectează un risc să fie descoperită.

‘Campania confirmă cât de departe merg atacatorii cibernetici pentru a înșela utilizatorii. Telefonul mobil este astăzi folosit pentru plăți, muncă și comunicare personală, ceea ce îl transformă într-o țintă extrem de valoroasă pentru atacatori’, precizează experții.

Conform datelor oficiale, din data de 22 iulie 2025, în Uniunea Europeană (UE) au fost identificate peste 75 de reclame înșelătoare. Mesajele apar în mai mult de zece limbi și exploatează notorietatea unor branduri cunoscute, precum Binance, Revolut și Ledger, dar și imaginea unor personalități publice.

Bitdefender menționează că, până pe 22 august 2025, aceste reclame au ajuns deja la zeci de mii de utilizatori doar în UE.

În acest context, utilizatorii ar trebui să țină cont de anumite recomandări precum: nu instalați aplicații din surse necunoscute, evitați ofertele prea bune pentru a fi adevărate din reclame, verificați cu atenție linkurile înainte de a descărca o aplicație, nu oferiți acces la setări sensibile (precum PIN-ul sau accesibilitate) fără un motiv clar, folosiți soluții de securitate care detectează aceste amenințări, cum ar fi Bitdefender Mobile Security, iar în cazuri care trezesc suspiciuni, verificați linkurile cu Bitdefender Link Checker sau folosiți Scamio, chatbot gratuit de detectare a înșelătoriilor online.