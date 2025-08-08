Exporturile Chinei au depășit estimările, în iulie

Exporturile Chinei au depășit estimările luna trecută, producătorii s-au grăbit să-și trimită mărfurile peste hotare, în special în sud-estul Asiei, înaintea taxelor vamale americane, transmite Reuters.

Traderii și investitorii globali așteaptă să vadă dacă primele două economii mondiale pot ajunge la un acord comercial durabil până în 12 august, sau dacă lanțurile globale de aprovizionare vor fi din nou sever afectate de revenirea taxelor vamale de peste 100%.

Președintele Donald Trump anunță noi tarife, inclusiv o taxă de 40% la mărfurile redirecționate către SUA prin huburile de tranzit, precum și o taxă de 100% la cipuri și produse farmaceutice, dar și o taxă suplimentară de 25% la mărfurile din țările care cumpără petrol rusesc.

În iulie, exporturile Chinei au crescut în ritm anual cu 7,2% conform datelor oficiale publicate joi, în timp ce analiștii intervievați de Reuters se așteptau la un avans de 5,4%. În iunie, expansiunea a fost de 5,8%.

Importurile au urcat cu 4,1%, față de un declin de 1% previzionat de analiști și un avans de 1,1% în iunie.

Armistițiul comercial încheiat de China cu SUA – cea mai mare piață de consum din lume – se încheie săptămâna viitoare, iar Trump a semnalat că ar putea impune noi taxe dacă Beijingul continuă achizițiile de hidrocarburi din Rusia.

‘Datele comerciale sugerează că piețele din Asia de Sud-Est au un rol chiar mai important în comerțul dintre China și SUA. Nu am nicio îndoială că taxele pentru transbordări anunțate de Trump sunt îndreptate către China, singura țară pentru care au sens astfel de taxe, deoarece se bucură de avantajul costului de producție și taxele vamale impuse deja de SUA sunt mai ridicate decât în cazul altor state’, a apreciat Xu Tianchen, economist la Economist Intelligence Unit.

Luna trecută, exporturile Chinei către SUA au scăzut în ritm anual cu 21,67%, în timp ce livrările către Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) au urcat cu 16,59%.

Excedentul comercial al Chinei în iulie s-a atenuat la 98,24 miliarde de dolari, de la 114,77 miliarde de dolari în iunie.

‘Perspectivele comerciale rămân extrem de nesigure în acest moment. Aprovizionarea anticipată ar urma să susțină evoluția exporturilor în viitor, dar creșterea se va atenua probabil’, a apreciat Zhiwei Zhang, economist șef la Pinpoint Asset Management.

Dacă riscurile la adresa comerțului mondial se vor materializa, China se va confrunta cu o încetinire severă a economiei în semestrul doi, avertizează analiștii