Exporturile de mașini ale Chinei au crescut în 2025, dar cererea pe plan intern a încetinit

Exporturile auto ale Chinei au crescut cu 21% anul trecut, în urma majorării livrărilor de vehicule electrice (EV), dar cererea pe plan intern a încetinit, transmit Xinhua și AP.

Confruntați cu o concurență acerbă și o piață internă supraaglomerată, producătorii auto din China au accelerat vânzările pe plan global.

În condițiile extinderii suplimentare pe piețele externe, în 2025 exporturile de vehicule propulsate cu forme noi de energie (NEV), cum ar fi EV și hibride plug-in, s-au dublat față de 2024, ajungând la 2,6 milioane de unități, arată datele publicate miercuri de Asociația Producătorilor Auto din China (CAAM).

Per total, exporturile de vehicule din China au depășit șapte milioane de unități anul trecut, un avans de 21% față de 2024.

Analiștii se așteaptă ca tendința să continue în acest an, ca o reacție a producătorilor auto chinezi împotriva intensificării războiului prețurilor pe piața internă. Piața auto chineză este cea mai mare din lume dar cererea a încetinit în ultimele luni.

Pe ansamblul anului trecut, vânzările de automobile în China au crescut cu 6%, la 24 milioane de unități. Dar în decembrie vânzările au scăzut în ritm anual cu 18%, pe fondul reducerii subvențiilor guvernamentale.

Analiștii de la Deutsche Bank au estimat recent că anul acesta exporturile Chinei de automobile vor crește cu 13% față de 2025.

Probabil destinațiile cheie de export vor rămâne Rusia, America Latină, Orientul Mijlociu, Europa și Asia de Sud-Est, care împreună sunt responsabile pentru aproximativ 70% din volumele exportate în 2025, apreciază analiștii.

Grupul chinez BYD a depășit Tesla, devenind cel mare mare producător mondial de vehicule electrice în 2025. Dar în decembrie BYD a livrat doar 420.398 de unități, un declin anual de 18%.

Producția auto totală a Chinei a ajuns anul trecut la 34,531 milioane de unități, un avans de 10,4% față de 2024, în timp ce vânzările totale au urcat în ritm anual cu 9,4%, la 34,4 milioane de unități.

De asemenea, producția și vânzările de vehicule propulsate cu forme noi de energie au totalizat anul trecut 16,626 milioane de unități și, respectiv, 16,49 milioane de unități, reprezentând creșteri anuale de 29% și, respectiv, 28,2%, arată datele CAAM.

Conform estimărilor firmei de consultanță AlixPartners, mărcile auto din China vor fi responsabile pentru 30% din piața auto globală până în 2030, față de 21% anul trecut.