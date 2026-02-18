Exporturile italiene către SUA au crescut cu 7% în 2025, în pofida tarifelor vamale impuse de Trump

Exporturile italiene către Statele Unite au crescut cu peste 7% anul trecut, arată datele publicate marți de Institutul național de statistică (ISTAT), această majorare fiind înregistrată în pofida tarifelor vamale suplimentare impuse de președintele Donald Trump în luna iulie, care au provocat îngrijorări cu privire la un impactul negativ al acestora, informează Reuters.

Produsele din Italia, a treia cea mai mare economie a Uniunii Europene, importate în SUA sunt vizate de tarife vamale de 15%, care se aplică la majoritatea bunurilor din UE. În plus, există amenințări cu taxe suplimentare împotriva producătorilor de paste făinoase, pe fondul unei anchete antidumping demarate de Departamentul american al Comerțului.

Cu toate acestea, ISTAT a informat marți că exporturile italiene către SUA s-au ridicat la 69,6 miliarde de euro în 2025, o creștere de 7,2% față de anul precedent. De asemenea, excedentul balanței comerciale a Italiei pe relația cu SUA s-a cifrat la 34,2 miliarde de euro, cel mai mare excedent înregistrat anul trecut de Italia cu orice altă țară, chiar dacă este mai mic cu 12% comparativ cu situația din 2024, din cauza unei creșteri de 36% a importurilor.

Tot în 2025, Italia a consemnat excedente comerciale deosebit de mari cu Elveția și Marea Britanie, de peste 19 miliarde de euro în ambele cazuri.

Tarifele vamale de 15% anunțate de SUA în luna iulie, în cadrul unui acord cu UE, au venit la sfârșitul unor negocieri prelungite care au implicat amenințări din partea lui Trump cu taxe și mai mari, care au stârnit volatilitate pe piețele financiare și alarmă în rândul exportatorilor. Președintele Confindustria, Emanuele Orsini avertiza în luna iulie a anului trecut că chiar și un tarif vamal de 10% la produsele importate de SUA din UE ar putea reduce exporturile italiene spre SUA cu 20 de miliarde de euro în 2026, și ar duce la eliminarea a 118.000 de locuri de muncă.

Cu toate acestea, exporturile italiene către SUA au continuat să crească după intrarea în vigoare a tarifelor americane, în luna august, în pofida volatilității înregistrate de la o lună la alta.

Per total, Italia a înregistrat un surplus comercial cu restul lumii de șase miliarde de euro în decembrie, comparativ cu un surplus de 5,1 miliarde de euro în aceeași lună a anului 2024, arată datele ISTAT. În întregul an 2025, Italia a înregistrat un excedent comercial global de 50,7 miliarde de euro, comparativ cu unul de 48,3 miliarde de euro în 2024.