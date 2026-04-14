Facturi mai mici și economie superioară de energie cu noua soluție de izolare URSA TERRA 74Ph

După cum se știe, izolarea termică are un rol esențial în reducerea costurilor de întreținere ale unei locuințe. Într-o construcție izolată corespunzător, căldura se pierde mult mai greu iarna, iar vara canicula de afară nu pătrunde ușor, ceea reduce nevoia de climatizare, iar asta înseamnă un consum redus de energie. În final, facturile lunare scad semnificativ, iar investiția inițială în izolație se amortizează rapid prin economiile realizate.

Pe piață, oferta de izolații este foarte diversificată, dar utilizarea unor produse de cea mai bună calitate, de la producători certificați și responsabili, este esențială pentru asigurarea unui confort real și a unei investiții durabile în locuință. Soluțiile tradiționale de izolare îngreunează montajul și consumă resurse și de aceea nu mai pot constitui o opțiune valabilă. În acest context, URSA lansează URSA TERRA 74Ph – plăcile inovatoare de vată minerală care redefinesc standardele, aducând un echilibru perfect între performanță, ușurință în utilizare și responsabilitate ecologică.

Cea mai importantă calitate a unei izolații o reprezintă, evident, capacitatea de a izola din punct de vedere termic și acustic. Altfel spus, performanța termică și acustică. Din acest punct de vedere, URSA TERRA 74Ph asigură rezultate de top: având o conductivitate termică redusă (λD = 0,037 W/mK), noile plăci oferă o izolare excelentă, păstrând căldura la interior iarna și menținând răcoarea în casă vara. În plus, datorită rezistenței mari la trecerea aerului (AFRi ≥ 5 kPa·s/m²), produsul contribuie la un confort acustic sporit, reducând zgomotul ambiental. Cu un consum redus de materiale și o eficiență ridicată, plăcile TERRA 74Ph ajută la scăderea costurilor cu întreținerea și respectă cu ușurință standardele de construcție ecologică.

URSA TERRA 74Ph se remarcă printr-o greutate redusă și o densitate optimă, care permit manipularea și instalarea rapidă, chiar și în spații dificile. Plăcile pot fi tăiate cu ușurință, nu necesită unelte speciale și nu încarcă structura. Rezultatul? Timpul de execuție se reduce cu până la 20%, fără compromisuri privind calitatea lucrării.

Plăcile URSA TERRA 74Ph sunt neportante, dar autoportante, și se clasifică la euroclasa A1 – produse incombustibile. Pot fi folosite într-o gamă largă de aplicații: pereți despărțitori, acoperișuri, structuri ușoare, poduri necirculabile, mansarde, plafoane suspendate sau sisteme acustice. Sunt flexibile, dar durabile, fiind extrem de ușor de integrat în orice proiect, fără echipamente speciale. Spre deosebire de produsele voluminoase sau greu de montat, URSA TERRA 74Ph combină o greutate redusă cu un impact ecologic minim, datorită tehnologiei sustenabile de producție a vatei de sticlă.

A construi responsabil înseamnă a utiliza soluții sustenabile, care să asigure nu numai îndeplinirea cerințelor constructive actuale, ci și o funcționare optimă și cât mai ieftină a ansamblului pe termen lung. În acest sens, URSA TERRA 74Ph nu este doar o simplă izolație, ci o soluție care adaugă valoare reală fiecărui proiect. Arhitecții, constructorii și beneficiarii pot avea încredere că alegerea acestui produs înseamnă eficiență energetică, fiabilitate și un pas înainte în inovație.

URSA România vă stă la dispoziție în orice moment, cu sprijin complet: mostre, prețuri și sfaturi de specialitate adaptate nevoilor dumneavoastră. Împreună, construim mai bine, mai ușor și mai eficient, pentru un viitor mai bun!