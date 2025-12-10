Fitch: Perspectivele ratingurilor țărilor din Europa de Est se ‘deteriorează’ pentru 2026

Finanțele publice ale țărilor est-europene este posibil să se deterioreze anul viitor, în pofida unei accelerări moderate a creșterii economice, din cauza creșterii nivelului datoriei și a polarizării politice sporite, a avertizat marți agenția de evaluare financiară Fitch Ratings, transmite Reuters.

Comisia Europeană estimează că Polonia și România, cele mai mari economii din Europa Centrală, vor înregistra deficite bugetare de peste 6% din PIB în 2026, ca urmare a unor cheltuieli mai mari pentru apărare în contextul războiului din Ucraina, dar și a unor politici sociale generoase și creșteri salariale.

Deficitele Poloniei și României, duble față de plafonul de 3% al UE, sunt așteptate să scadă ușor în 2027, când Polonia urmează să organizeze următoarele alegeri parlamentare pe fondul unui impas între președintele naționalist și coaliția de guvernamentală pro-UE.

Finanțele publice ale regiunii vor continua să se deterioreze în contextul unei incertitudini politice interne sporite și a unor riscuri geopolitice ridicate, a precizat Fitch Ratings.

‘Statele din Europa Centrală și de Est (CEE) se confruntă cu compromisuri politice tot mai mari pentru a controla deficitele fiscale mari, creșterea datoriei publice și costurile cu serviciul datoriei, în timp ce evoluțiile din politica internă cresc, de asemenea, provocările la adresa consolidării fiscale’, adaugă agenția de evaluare.

Săptămâna trecută, Fitch și-a revizuit perspectiva asociată ratingului de țară al Ungariei de la ‘stabilă’ la ‘negativă’, din cauza unei traiectorii de înrăutățire a finanțelor publice pe fondul cheltuielilor la scară largă ale prim-ministrului Viktor Orban înaintea alegerilor parlamentare din 2026.

Fitch estimează că, anul viitor, creșterea economică va accelera probabil în regiunea Europei de Est, dependentă de exporturi, dar ar putea apărea riscuri de pe urma unei perspective, încă incertă, privind politica tarifară a SUA și impactului acesteia asupra încrederii mediului de afaceri sau de pe urma unei absorbții mai lente a fondurilor UE.

Agenția de evaluare susține că majoritatea țărilor din regiunea CEE vor înregistra deficite mai mari în 2026, comparativ cu 2024. ‘Riscurile geopolitice pentru regiune rămân ridicate, având în vedere continuarea războiului din Ucraina, îngrijorările legate de angajamentul SUA față de NATO și războiul hibrid al Rusiei, care se pare că a fost intensificat, împotriva membrilor UE/NATO’, se arată într-un comunicat al Fitch.