Florin Barbu: Limitarea adaosului comercial pentru alimentele de bază se prelungeşte până la 30 iunie 2026

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunţat, luni, că liderii Coaliţiei au ascultat argumentele aduse şi astfel au decis prelungirea măsurii de limitare a adaosului comercial la alimentele de bază.

”Limitarea adaosului comercial pentru alimentele de bază se prelungeşte până la 30 iunie 2026. Mă bucur ca în şedinţa Coaliţiei au fost ascultate argumentele PSD, pe care le-am prezentat astăzi în conferinţa de presă de la Bacău, pentru prelungirea acestei măsuri care protejează puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici şi medii”, a scris, luni după-amiază, pe Facebook, ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

La Bacău, ministrul a precizat că a arătat cu date clare, inclusiv date oficiale prezentate de către Consiliul Concurenţei, că preţurile în România au scăzut, la alimentele de bază, cu procente între 15 şi 33%.

”Credeţi că moare cineva dacă timp de şase luni noi intervenim cu măsuri concrete pentru români şi pentru procesatorii români? Credeţi că moare cineva dacă noi intervenim, în acest context greu geopolitic, să reglăm piaţa în România? Credeţi că moare cineva dacă adaosul comercial la produsele alimente de bază nu mai este de 100% şi pe o perioadă de şase luni este de 20-30%? Nu credeţi că este momentul să luăm aceste decizii cruciale pentru români într-o perioadă foarte grea? Pentru că am ascultat şi eu la televizor şi am urmărit cu atenţie şi se spunea că trebuie să suferim cu toţii. Dar de ce să sufere decât românii, procesatorii români şi capitalul românesc şi să nu sufere şi multinaţionale?”, a declarat Barbu.

Măsura vizează alimente esenţiale, între care pâinea albă simplă, laptele de vacă, ouăle, uleiul de floarea-soarelui, carnea proaspătă (pui, porc) şi legumele/fructele proaspete vândute la vrac.

Măsura de plafonare a adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază a fost instituită în iulie 2023, prin OUG 67/2023, pentru o perioadă de 90 de zile. Ulterior, termenul a fost prelungit succesiv prin mai multe ordonanţe de urgenţă, ultima dintre ele fiind valabilă până la 31 martie 2026.