Florin Manole: Anvelopa salarială care nu poate fi depăşită este de 8 miliarde, cât am semnat cu toţii în acordul de la Cotroceni, sau de 12 miliarde?

Fostul ministru al Muncii Florin Manole, care a lucrat la Legea salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, cere Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii să comunice oficial dacă suma care ar urma să fie în plus la bugetul din care sunt plătiţi angajaţii din structurile publice este de 8 sau de 12 miliarde de lei.

„Anvelopa salarială care nu poate fi depăşită este de 8 miliarde, cât am semnat cu toţii în acordul de la Cotroceni acum două luni, sau de 12 miliarde, cât se spune? În primul rând, cred că ar trebui ca Ministerul Finanţelor şi Ministerul Muncii să ne ofere un răspuns unic la această dilemă, care este anvelopa”, a afirmat, sâmbătă după-amiază, Florin Manole, la finalul discuţiilor cu sindicatele.

El a ironizat-o pe Oana Gheorghiu pe tema unor declaraţii pe care aceasta le-a făcut pe tema Legii salarizării.

„Anvelopa nu poate fi mai mare sau mai mică funcţie de negocierile cuiva la Comisie, pentru că am văzut, cu minim efort intelectual, exprimarea doamnei Gheorghiu, vicepremier care neştiind ce scrie în Legea bugetului – şi nici nu o să-i spun acuma, o provoc să citească Legea bugetului, chiar dacă e în vigoare de câteva luni de zile – neştiind ce scrie în Legea bugetului a spus că s-au găsit nişte bani într-o negociere cu Comisia Europeană. Nu! În Legea bugetului de pe 2026 sunt cifrele şi pe proiecţia de cheltuieli de salarizare din fonduri publice pe anii următori”, a susţinut Florin Manole.

Oana Gheorghiu a afirmat, vineri seară, la B1 TV, că suma în plus la bugetul de salarii a crescut de la 8 la 12 miliarde de lei în urma discuţiilor dintre autorităţile române şi oficialii Comisiei Europene.

„La Ministerul Muncii, ministrul Pîslaru, împreună cu experţii Băncii Mondiale, au avut peste 30 de ore de întâlniri cu sindicate, cu instituţii pentru a discuta Legea salarizării. Din păcate, în România ne-am obişnuit ca cineva să vină să ne promită mai mult decât putem duce, şi nu doar să ne promită, să ne şi dea mai mult decât am putut duce. Au fost mărite pensiile şi da, ştiu că pensionarii aveau nevoie de aceşti bani, numai că au fost mărite din bani pe care nu îi avem şi de aceea am ajuns acum în această situaţie extrem de dificilă. Asta se încearcă şi acum, noi vrem să spunem că vom mări salariile mai mult decât România îşi permite. Deja pornisem de la o anvelopă de 8 miliarde de lei, am mărit-o la 12 miliarde după negocieri cu Comisia Europeană şi, aşa cum ministrul Pîslaru a spus, niciun venit în plată nu va fi mai mic”, a afirmat Oana Gheorghiu.