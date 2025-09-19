Flydubai creşte frecvenţa zborurilor din Dubai către Bucureşti la trei curse zilnice şi inaugurează rute directe din Dubai spre Iaşi şi Chişinău

Flydubai îşi consolidează prezenţa în România prin inaugurarea rutei directe Dubai-Iaşi şi prin creşterea frecvenţei zborurilor către Bucureşti, la trei curse zilnice. În plus, operatorul îşi extinde reţeaua regională prin lansarea zborurilor directe către Chişinău. De asemenea, 12 aeronave noi vor intra în flota flydubai până la finalul anului.

Compania a început zborurile din România în 2012.

”Flydubai îşi consolidează prezenţa în România prin inaugurarea rutei directe către Iaşi şi prin creşterea frecvenţei zborurilor către Bucureşti, la trei curse zilnice. În paralel, operatorul îşi extinde reţeaua regională prin lansarea zborurilor directe către Chişinău şi prin adăugarea de noi aeronave în flotă, parte a unui plan strategic de dezvoltare. Odată cu lansarea celor două frecvenţe săptămânale către Iaşi, flydubai devine primul transportator din Emiratele Arabe Unite care operează zboruri directe către acest oraş”, anunţă compania.

Totodată, la sfârşitul lunii octombrie, frecvenţa zborurilor către Bucureşti va ajunge la trei curse zilnice, însumând 21 de zboruri săptămânale între Dubai şi România. În plus, flydubai a inaugurat ruta către Chişinău, Republica Moldova, cu două frecvenţe săptămânale.

”România reprezintă de mult timp o piaţă strategică pentru flydubai, cu o creştere constantă încă de la lansarea zborurilor noastre în 2012. În 2025 marcăm un moment important: operăm deja către al doilea oraş din România, Iaşi, iar începând cu sfârşitul lunii octombrie vom creşte frecvenţa zborurilor către Bucureşti la trei curse zilnice. Suntem convinşi că aceste extinderi vor aduce pasagerilor mai multă flexibilitate şi noi oportunităţi de a descoperi atât cultura, cât şi mediul de afaceri din România. Totodată, ne bucurăm să consolidăm conectivitatea către Europa prin lansarea zborurilor noastre către Chişinău, operate de două ori pe săptămână. Această extindere subliniază angajamentul nostru de a sprijini dezvoltarea turismului şi a schimburilor comerciale, oferind totodată pasagerilor din Emiratele Arabe Unite şi din întreaga noastră reţea opţiuni de călătorie tot mai convenabile şi diversificate”, a declarat Jeyhun Efendi, senior vice president, commercial operations & E-commerce la flydubai.

Acesta spune că, după pandemie, Dubaiul a cunoscut o transformare importantă, devenind un centru financiar global.

Din numărul total de pasageri transportaţi între emirate şi ţara noastră, 10% vin din Dubai în România, iar restul de 90% din România spre Dubai.

”Ne facem mari speranţe cu zborul nou inaugurat pe Aeroportul din Iaşi. Operaţiunile din România s-au dovedit de succes”, a adăugat Jeyhun Efendi.

Compania conectează Dubaiul cu peste 130 de destinaţii. A început ca o companie low-cost în 2009.

”O destinaţie nouă o testăm cu aproximativ un an înainte de a o lansa”, mai spune el.

În paralel cu extinderea reţelei, flydubai continuă să-şi dezvolte flota. De la începutul anului 2025, compania a primit şapte noi aeronave Boeing 737, urmând ca alte cinci Boeing 737 MAX 8 să se alăture până la finalul anului. Astfel, flota flydubai va depăşi 95 de aeronave până la sfârşitul lui 2025, deservind peste 135 de destinaţii din 57 de ţări.

Are otodată comandate 120 de avioane pentru următorii ani.

”Noile aeronave sprijină obiectivul companiei de a deschide pieţe insuficient deservite, de a creşte capacitatea pe rutele existente şi de a oferi pasagerilor o experienţă îmbunătăţită”, spun reprezentanţii companiei.

În plus, flydubai derulează un program amplu de modernizare a cabinei pentru aeronavele Boeing 737-800 Next-Generation, care include scaune business complet rabatabile şi sisteme moderne de divertisment la bord.

În 2025, flydubai a adăugat 11 noi destinaţii la reţea, printre care Antalya, Al Alamein, Damasc şi Peshawar, iar în Europa, compania îşi consolidează prezenţa prin lansarea zborurilor către Chişinău şi Iaşi în septembrie, urmate de Vilnius şi Riga în decembrie.

flydubai operează trei curse zilnice din Bucureşti către Dubai, însumând 21 de zboruri săptămânale, două zboruri săptămânale din Iaşi către Dubai, programate marţi şi vineri, şi două zboruri săptămânale din Chişinău către Dubai, operate miercuri şi duminică.

Cu sediul central în Dubai, flydubai a construit o reţea de peste 135 de destinaţii, din 57 de ţări din Africa, Asia Centrală, Caucaz, Europa Centrală şi de Sud-Est, Consiliul de Cooperare al Golfului şi Orientul Mijlociu, Asia de Sud şi Asia de Sud-Est, destinaţii deservite de o flotă de 93 de aeronave.

Compania a lansat în trecut peste 100 de rute noi lansate, care anterior nu aveau zboruri directe către Dubai sau nu erau operate de un transportator naţional din EAU.

Compania a raportat peste 120 de milioane de pasageri transportaţi din 2009 până în prezent.

De asemnea, 15,5 milioane de pasageri au fost transportaţi anul trecut. Estimează pentru acest an o creştere cu peste 15% a numărului de pasageri transportaţi. 70% din pasageri rămân în Dubai, restul sunt de tranzit.