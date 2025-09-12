FMI: Cel mai important risc este dacă Guvernul poate livra și implementa pachetul fiscal anunțat

Cel mai Important risc este dacă Guvernul poate livra și poate implementa pachetul fiscal anunțat pentru acest an și anul viitor, susține șeful misiunii Fondului Monetar Internațional pentru România, Joong Shik Kang.

‘În ceea ce privește riscurile, în ciuda evoluțiilor recente, cel mai important risc este dacă Guvernul poate livra și poate implementa pachetul fiscal anunțat pentru acest an și anul viitor. Acestea sunt cele mai importante lucruri, implementarea planului de consolidare în acest an și în anul viitoare. În același timp (…) dacă Guvernul livrează ceea ce a planificat, există posibilitatea ca investitorii să revină, investițiile să crească și să fie atrase mai multe investiții de pe plan internațional, ceea ce va crește rata investițiilor pe termen mediu’, a spus Joong Shik Kang, într-o conferință de presă în care a prezentat concluziile vizitei efectuate la București, după consultările cu autoritățile române.

În ceea ce privește pachetele fiscale, el a menționat că și după ce va fi implementat în întregime planul de consolidare anul acesta și anul viitor, va mai fi nevoie de continuarea ajustării în 2027 .

‘Noi recomandăm măsuri pe partea de venituri și pe partea de cheltuieli. Deja, în pachetele planificate, noi credem că au fost luate în considerare câțiva factori esențiali. În primul rând, mobilizarea veniturilor. În al doilea rând, corectitudinea, echilibrul acestui sistem, al acestor măsuri. În al treilea rând, încurajarea facilităților. În al patrulea rând, încurajarea investițiilor. Prin luarea în considerare acestor factori cred că se poate ajunge la un pachet de măsuri care să ducă la îmbunătățirea situației și la creșterea economică’, a afirmat Joong Shik Kang.

Întrebat de jurnaliști despre politica monetară a băncii naționale, el a precizat că este una corespunzătoare, răspunzând inflației de nivel ridicat.

‘Noi încurajăm deciziile de a menține rata de politică monetară și de a relua reducerea ratelor de politică doar atunci când va avea loc o dezinflație, o scădere a inflației și atunci când se va relua o creștere moderată’, a declarat Joong Shik Kang.

O altă întrebare a fost despre discutarea unui posibil acord de finanțare de la FMI pentru România, iar Joong Shik Kang a spus că în acest moment nu s-a discutat despre acest aspect.