FMI estimează o creștere a economiei românești cu 1% în 2025 și 1,4% în 2026

Fondul Monetar Internațional previzionează că economia României va crește în 2025 cu 1%, iar în 2026 cu 1,4%, estimări în scădere comparativ cu cele din primăvară, de 1,6% și, respectiv 2,8%.

‘FMI se așteaptă ca economia să crească gradual, la un nivel moderat, pe fondul consolidării fiscale. PIB-ul României ar urma să înregistreze o expansiune de 1% în 2025 și de 1,4% în 2026, accelerarea investițiilor finanțate prin programul ‘NextGenerationEU’ compensând parțial moderarea consumului privat, provocat de inflația temporar ridicată și efectele consolidării fiscale. Inflația ar urma să rămână la un nivel ridicat în următoarele 12 luni, înainte de a scădea sub marja de toleranță a BNR, până la finalul lui 2026′, se arată în raportul prezentat la finalul vizitei misiunii în România.

FMI estimează că riscurile la adresa perspectivelor sunt în scădere în privința creșterii economice, și în creștere la adresa inflației.

Totodată, semnalează instituția financiară internațională, se menține riscul unei retrogradări a ratingului suveran al României, deoarece persistă îngrijorările privind implementarea planificatei consolidări fiscale în perioada 2025-2026 și sustenabilitatea finanțelor publice pe termen mediu, din cauza deficitului fiscal încă ridicat. Creșterea mai lentă în rândul marilor parteneri comerciali, cuplată potențial cu bariere comerciale mai ridicate, incertitudinile, și o intensificare a conflictelor regionale ar putea afecta comerțul și fluxurile de FDI (investiții străine directe).

Partea pozitivă ar fi reprezentată de implementarea solidă a ajustării fiscale și a proiectelor de investiții finanțate cu fonduri europene, ceea ce ar întări încrederea investitorilor și ar reduce mai rapid decât se estima primele de risc, ceea ce ar avea ca rezultat o creștere economică și investiții private mai ridicate.

Riscurile la adresa inflației includ prețuri mai ridicate la energie și șocuri climatice adverse care afectează prețurile alimentelor. O creștere a salariilor peste așteptări, posibil determinată de inflația temporar ridicată, ar putea amâna proiectata normalizare a inflației de bază, avertizează FMI.

În ultimul raport World Economic Outlook’ (WEO), publicat în aprilie 2025, Fondul Monetar Internațional (FMI) a înrăutățit estimările privind creșterea economiei românești în acest an, de la 3,3% cât prognoza în octombrie, până la 1,6%. Pentru 2026 era estimată o creștere de 2,8%.

În ceea ce privește inflația, FMI prognoza că România va înregistra o creștere medie anuală a prețurilor de 4,6% în 2025 și de 3,1% în 2026.