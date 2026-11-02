Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 236,8 miliarde de lei, la finalul lunii septembrie

Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 236,8 miliarde de lei, la finalul lunii septembrie 2026, în creștere cu 29% față de nivelul înregistrat la aceeași dată anul trecut, conform raportului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

‘Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei (88%). O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la BVB’, se arată în raportul ASF.

Potrivit sursei citate, contribuțiile încasate în luna septembrie 2026 au fost în valoare de 1,99 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 435 de lei.

La finalul lunii septembrie, titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în structura activelor, respectiv 153,66 miliarde de lei (64,9%). Acestea erau urmate de acțiuni, cu 64,94 miliarde de lei (27,4%), obligațiuni corporative, cu 7,79 miliarde de lei (3,3%) și fonduri de investiții, cu 7,32 miliarde de lei (3,1%).

ASF precizează că, la finalul lunii septembrie 2026, fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.574.873 de participanți.

În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii: Aripi, AZT Viitorul Tău, BCR, Pensia Noastră (fost BRD), Metropolitan Life, NN și Vital.