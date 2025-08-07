Fostul ministru Sebastian Burduja, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan

Fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja a fost numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, decizia fiind publicată, miercuri seară, în Monitorul Oficial. Burduja a transmis că serviciul public este o misiune, care nu se termină odată cu un mandat. ”Reforma statului şi reforma lumii politice trebuie să continue, dacă vrem să avem şansa de a face România bine”, afirmă consilierul premierului.

În Monitorul Oficial 737 din 6 august a fost publicată decizia privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului lui Sebastian-Ioan Burduja.

”În temeiul art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. — Se acordă calitatea de consilier onorific al prim-ministrului domnului Sebastian-Ioan Burduja.

Art. 2. — Activitatea domnului Sebastian-Ioan Burduja este neremunerată”, este decizia semnată de Ilie Bolojan.

”Serviciul public nu este despre politiceni. Este despre cei pe care îi slujim, cetăţenii României. Am acceptat cu responsabilitate propunerea domnului Prim-Ministru Ilie Bolojan de a deveni consilier onorific al Premierului, pe domeniile care ţin de expertiza mea şi parcursul profesional de până acum în administraţia publică românească şi în instituţii internaţionale. Poziţia este neremunerată”, a scris Sebastian Burduja, miercuri seară, pe Facebook.

Acesta susţine că serviciul public este o misiune.

”Nu se termină odată cu un mandat şi nu începe printr-o numire. Este un drum pe care am ales să merg şi pe care voi continua, cu acelaşi vis din prima zi: România democratică, dezvoltată şi demnă. Calitatea de consilier onorific al Prim-Ministrului, într-un moment atât de dificil pentru ţara noastră, este o mare onoare şi o răspundere pe măsură. Reforma statului şi reforma lumii politice trebuie să continue, dacă vrem să avem şansa de a face România bine. Marile proiecte strategice trebuie să fie duse la bun sfârşit, pentru a ne asigura creşterea economică pe termen lung. Administraţia eficientă, cu bun simţ, dar cu fermitate, fără zgomot, dar cu rezultate, trebuie să devină regula, nu excepţia. Toate acestea pentru a recâştiga încrederea românilor, singura temelie posibilă pentru o ţară liberă şi puternică”, a mai scris Burduja.

Sebastian Burduja este fost ministru al Energiei, funcţie pe care a deţinut-o din 2023 până la învestirea Guvernului Bolojan, iar anterior, în perioada 05.2022 – 06.2023, a fost ministru Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID).

În perioada 12.2019 – 12.2020 a fost secretar de stat în Ministerul Finanţelor.

El conduce PNL Bucureşti şi a candidat din partea acestei formaţiuni la alegerile locale de anul trecut.