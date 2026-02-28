Franța: Creșterea economiei a încetinit la 0,9% în 2025, după un avans de 1,1% în 2024

Economia franceză a înregistrat o creștere de 0,9% în 2025, după un avans de 1,1% în 2024, arată datele finale publicate vineri de Institutul Național de Statistică (Insee), transmit AFP și DPA.

A doua economie a zonei euro a înregistrat în trimestrul patru din 2025 o expansiune de 0,2%, comparativ cu precedentele trei luni, s-a înregistrat un avans de 0,5%, și în linie cu datele preliminare ale Insee. Cheltuielile gospodăriilor a urcat cu 0,4% (după un avans de doar 0,1% în trimestrul trei din 2025). Exporturile au înregistrat o expansiune de 1% (după o creștere de 3,1% în trimestrul trei din 2025), în timp ce importurile au scăzut cu 1,1% (după o creștere de 1,4% în trimestrul trei din 2025).

În ritm anual, PIB-ul Franței a crescut cu 1,2% în ultimele trei luni din 2025, față de un avans previzionat inițial de 1,1%. Este cel mai solid ritm de creștere începând din primul trimestru din 2024, și vine după o expansiune de 1% în trimestrul trei din 2025.

Pe ansamblul anului trecut, importurile au crescut cu 3%, exporturile cu 1,4%, cheltuielile gospodăriilor cu 0,4%, iar cele guvernamentale cu 1,7%. Investițiile totale au urcat cu 0,8%.