Gemini se apropie de ChatGPT

După ce mai multe cercetări independente de piaţă arătau recent faptul că Google începe să câştige teren în faţa OpenAI pe piaţa inteligenţei artificialei, datele capătă acum şi susţinere oficială.

Google a anunţat că Gemini a trecut de 750 de milioane de utilizatori care folosesc inteligenţa artificială a companiei cel puţin o dată pe lună.

Gemini a crescut cu 100 de milioane de utilizatori, de la 650 de milioane de utilizatori în urmă cu doar un trimestru.

Evoluţia arată cât repede revine gigantul american, care a fost surprins nepregătit când a fost lansat ChatGPT, deşi era, până atunci, compania cu cele mai mari progrese în domeniu.

Google şi-a folosit întreaga influenţă şi putere, punând Gemini atât pe propriile produse, de la browser-ul Chrome şi smartphone-urile Pixel, până la produsele dezvoltate de alte companii.

Gemini pare acum foarte aproape de ChatGPT, care, la finele anului trecut, avea 810 milioane de utilizatori la nivel de lună. Mai departe de cei doi, cu 500 de milioane de utilizatori pe lună, este Meta AI.

Un rol important în creşterea recentă a AI-ului Google îl are cea mai recentă versiune a acestuia, Gemini 3, care a primit, în cea mai mare parte, aprecieri pozitive.

Recent, Google a lansat şi un abonament mai ieftin, numit Google AI Plus, care costă opt dolari pe lună şi se adresează utilizatorilor care au nevoie de un nivel de acces intermediar la AI-ul companiei.