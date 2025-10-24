Germania se va confrunta cu deficite bugetare deși veniturile din taxe vor fi peste așteptări până în 2029

Germania se va confrunta cu un deficit bugetar de peste 140 de miliarde de euro până în 2029 și va avea nevoie ca ministerele să taie din cheltuieli, în pofida faptului că prognozele privind veniturile din taxe în aceeași perioadă au fost revizuite în sus, a declarat joi ministrul Finanțelor, Lars Klingbeil, transmite Reuters.

În luna martie, guvernul cancelarului Friedrich Merz a anunțat plan de cheltuieli de 500 de miliarde de euro pentru a impulsiona o economie afectată de pandemie și de invazia Rusiei în Ucraina, dar planul a ridicat și întrebări cu privire la modul în care va fi finanțat.

Ministerul de Finanțe se așteaptă ca în perioada 2025-2029 să strângă venituri din taxe cu 33,6 miliarde de euro mai mari decât se prognozase anterior, după ce consiliul fiscal din Germania și-a revizuit, în sus, proiecțiile privind veniturile fiscale totale cu 0,7%, până la 5.170 miliarde de euro în perioada 2025-2029.

Această estimare fiscală mai optimistă va reduce deficitul bugetar înregistrat de Germania în anul 2027 cu șapte până la opt miliarde de euro, de la o estimare anterioară de aproximativ 30 de miliarde de euro.

Cu toate acestea, bugetul pentru 2028 este prognozat în continuare să înregistreze un deficit de aproximativ 60 de miliarde de euro, iar bugetul pentru 2029 cu un deficit de peste 60 de miliarde de euro, a informat secretarul de stat responsabil cu bugetul într-o conferință de presă.

‘Având în vedere deficitele bugetare înregistrat începând cu 2027, vom continua să urmăm o direcție strictă de consolidare: toate ministerele vor rămâne obligate să taie din cheltuieli’, a declarat Klingbeil în aceeași conferință de presă.

Ministrul Finanțelor a promis că liderii partidelor din coaliția de guvernare vor prezenta, undeva la finalul anului, un pachet care să conțină planurile lor de acoperire a decalajului în materie de planificare financiară până în 2029.

Klingbeil a precizat că îmbunătățirea prognozelor referitoare la veniturile fiscale reflectă o perspectivă economică mai pozitivă.

În luna mai, estimările privind veniturile fiscale ale Germaniei au fost reduse cu 81,2 miliarde de euro din cauza unei recesiuni economice și a măsurilor de reducere a impozitelor.

Cea mai mare economie a Europei s-a contractat pentru al doilea an consecutiv în 2024, devenind singura țară membră a G7 care nu a reușit să crească în ultimii doi ani.

Cu toate acestea, guvernul de la Berlin, care se așteaptă la o creștere de doar 0,2% în acest an, a prezis că economia își va reveni cu o creștere de 1,3% anul viitor și de 1,4% în 2027, susținută de cheltuielile statului.