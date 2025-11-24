Grecia: Veniturile din turism au depășit 20 miliarde de euro în perioada ianuarie-septembrie 2025

Veniturile Greciei din turism au depășit 20 miliarde de euro în perioada ianuarie-septembrie 2025, un avans anual de 9%, informează publicațiile To Vima și Kathimerini.

În primele nouă luni din 2025, sosirile turiștilor au urcat în ritm anual cu 4%, numărul vizitatorilor ajungând la 31,6 milioane, conform datelor publicate de Banca Centrală a Greciei (BoG).

Și datele privind traficul de pasageri pe aeroporturile din Grecia arată aceeași tendință ascendentă, înregistrându-se o creștere de 4,3%, în timp ce sosirile de la punctele terestre de frontieră au urcat de asemenea cu 4,3%. În primele nouă luni din 2025, numărul turiștilor din UE a ajuns la 18,8 milioane, un avans anual de 0,8%, în timp ce numărul vizitatorilor din afara blocului comunitar a crescut în ritm anual cu 9,3%, la 12,7 milioane.

Cei mai mulți turiști din UE au provenit din Germania (un avans anual de 8,2% – 4.8 milioane) și Italia (7,1% – 1,9 milioane), în timp ce numărul vizitatorilor din Franța a scăzut cu 0,6%, la 1,8 milioane.

În cazul țărilor din afara blocului comunitar, numărul vizitatorilor din Marea Britanie și SUA a crescut cu 4,3%, la patru milioane, și respectiv cu 5,6%, la 1,2 milioane.

Veniturile Greciei din turism au crescut în ritm anual cu 9%, la 20,1 miliarde de euro, în perioada ianuarie-septembrie 2025, pe fondul unul avans de 5,6% al veniturilor de pe urma turiștilor din UE (10,9 miliarde de euro) și de 12,7% al veniturilor de pe urma vizitatorilor din afara blocului comunitar (8,1 miliarde de euro).

În septembrie, veniturile Greciei din turism au scăzut în ritm anual cu 3,6%, la 3,42 miliarde de euro, pe fondul unui declin de 10,2% al veniturilor de pe urma turiștilor din UE.

Analiștii se așteaptă ca Grecia să înregistreze un alt an solid pe segmentul turismului, un motor-cheie al economiei. Anul trecut, veniturile statului elen din turism au ajuns la 21,7 miliarde de euro, în creștere de la 20,6 miliarde de euro, în 2023. Turismul este responsabil pentru mai mult de un sfert din PIB-ul Greciei și asigură un mijloc de trai pentru aproape două milioane de greci.