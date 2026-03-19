Actualitate

Grindeanu: Amendamentul privind eliminarea CASS pentru anumite categorii va fi retras din buget

Posted on

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, că amendamentul de la buget referitor la eliminarea CASS pentru anumite categorii, printre care mame și veterani de război, va fi retras din proiectul de buget și va fi promovat ca proiect de lege în Parlament.

Întrebat, la Palatul Parlamentului, ce se va întâmpla cu amendamentul privind eliminarea CASS pentru anumite categorii, Grindeanu a spus: ‘Vom continua parcursul legislativ, acum e în Camera Deputaților, a trecut de Senat. Vom merge pe circuit legislativ. Amendamentul respectiv va fi retras din buget’.

Cele mai recente știri

More Cele mai recente știri
To Top