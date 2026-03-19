Grindeanu: Amendamentul privind eliminarea CASS pentru anumite categorii va fi retras din buget

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, că amendamentul de la buget referitor la eliminarea CASS pentru anumite categorii, printre care mame și veterani de război, va fi retras din proiectul de buget și va fi promovat ca proiect de lege în Parlament.

Întrebat, la Palatul Parlamentului, ce se va întâmpla cu amendamentul privind eliminarea CASS pentru anumite categorii, Grindeanu a spus: ‘Vom continua parcursul legislativ, acum e în Camera Deputaților, a trecut de Senat. Vom merge pe circuit legislativ. Amendamentul respectiv va fi retras din buget’.