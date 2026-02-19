Grindeanu: Anul acesta ar trebui să se termine în jur de 250 de kilometri de autostradă; sunt pesimist

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că anul trecut ritmul în care au fost construite autostrăzi a încetinit și că este pesimist cu privire la cei aproximativ 250 de kilometri care ar trebui finalizați anul acesta.

‘PSD cere să încercăm să-i ajutăm pe românii cu venituri mici. Îi ajutăm și prin acest pachet de solidaritate. Asta nu înseamnă că trebuie să tai investițiile în transporturi. Și îmi pare rău că anul trecut, și la cum pare acum, e un domeniu la care țin foarte mult și știți foarte bine acest lucru, pare că ritmul a scăzut și există o explicație simplă. Anul acesta ar fi trebuit să fie un an record pe tot ceea ce am lăsat acolo, pe ce au făcut și colegii după mine. Ar trebui să termine în jur de 250 de kilometri de autostradă anul acesta. Sunt pesimist din acest punct de vedere, pentru că orice constructor serios și orice beneficiar de asemenea serios, care nu minte partenerii, trebuie să-i anunțe foarte clar – ‘degeaba te apuci să lucrezi, să faci proiecte, să investești, că eu nu o să pot să te plătesc decât în ritmul acesta’. Și atunci ritmul anul trecut a scăzut. Lucrurile astea nu-mi plac. Vă spun sincer’, a afirmat Grindeanu, la postul Digi 24.

Liderul social-democraților a adăugat că pentru scăderea ritmului de construire a autostrăzilor este de vină lipsa de încredere reciprocă între echipa ministerială și constructori.

‘Anul trecut n-a mai fost valabil acest lucru. (…) Nu a existat predictibilitate. (…) Eu stau așa, cunoscând foarte bine domeniul, un pic cu frica în sân pe proiectele pe PNRR. Ar trebui să fie gata până în august. La transporturi, vă dau un exemplu, trebuie să meargă până în august cu autostrada până la Pașcani. Suntem acolo, la limită. Nu că nu are capacitate constructorul. Îl știm foarte bine și îl știți foarte bine. Nu există foarte clar o, să spunem, prioritizare și o încredere. Dar pe PNRR să spunem cât de cât lucrurile ar sta bine, stau mai prost pe programele operaționale’, a mai spus președintele PSD, fost ministru al Transporturilor în perioada noiembrie 2021 – iunie 2025.