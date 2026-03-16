Grindeanu, despre preţurile la combustibili: Atât ministrul Bogdan Ivan de la Energie, cât şi Florin Barbu, pe zona de agricultură, au venit cu măsuri

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la Antena 3 că ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat în coaliţie, lunea trecută, primului ministru şi a prezentat şi public soluţii privind preţurile la carburanţi şi există această preocupare.

”Am făcut şi un apel public către prim-ministru. Acolo se iau deciziile, la nivel guvernamental. Atât ministrul Bogdan Ivan de la Energie, cât şi Florin Barbu, pe zona de agricultură, au venit cu măsuri care să compenseze aceste lucruri. Aştept şi mă rog şi public de domnul prim-ministru să aplice rapid aceste scheme”, a arătat el.