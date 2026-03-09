Grindeanu, întrebat dacă există motive ca Bolojan să fie demis: Sunt foarte multe motive din perspectiva mea

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că sunt foarte multe motive pentru ca premierul Ilie Bolojan să fie demis, dar a precizat că în această perioadă sunt discuţiile pentru aprobarea bugetului. El a menţionat că social- democraţii vor face o evaluare a celor nouă luni de guvernare.

Preşedintele PSD a fost întrebat, luni, într-o conferinţă de presă, dacă există motive ca premierul Ilie Bolojan să fie demis şi dacă da, care ar fi acestea.

”Sunt foarte multe motive, din perspectiva mea. Doar că, în acest moment, ne aflăm în etapa pe care o ştiţi cu toţii, cea legată de buget. PSD a anunţat de la începutul lunii decembrie că intrăm într-o perioadă de evaluare a participării noastre la guvernare. Şi evaluarea începe, în primul rând, cu noi. Eu am anunţat că vom face evaluarea miniştrilor PSD, în primul rând”, a afirmat Grindeanu.

El a precizat apoi că va fi făcută şi o evaluare a întregii guvernări.

”Dar nu se va opri această evaluare doar la PSD. Şi facem o evaluare, după aceea, a întregii guvernări din ultimele nouă luni. Iar această evaluare va fi făcută în forul pe care vi-l spuneam mai devreme şi va fi luată o decizie, unde se va ţine cont şi de lucrurile bune şi de lucrurile proaste care s-au întâmplat în această perioadă. Iar membrii de partid, toţi primarii PSD, consilierii judeţeni, toată lumea va vota în cunoştinţă de cauză”, a explicat preşedintele PSD.