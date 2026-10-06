Grindeanu: Le-am cerut colegilor un mandat larg pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu

Conducerea PSD a primit, marți, mandat de la Biroul Permanent Național al partidului pentru a începe discuțiile cu premierul desemnat, Luca Niculescu.

‘Am încheiat ședința Biroului Permanent Național, unde a avut loc o primă discuție în interiorul PSD despre noua propunere de prim-ministru a președintelui. Ceea ce cred că era evident, toți colegii mei și-au exprimat revolta, dezamăgirea că președintele, în loc să ia decizia firească și anume să încredințeze mandatul de prim-ministru Partidului Social Democrat, a continuat să facă experimente politice. Cred că sunt șapte ani de când dreapta este la putere fără să câștige nici măcar un rând de alegeri în România. (…) După toată această perioadă, s-a ajuns ca aproape 90% dintre români să spună că țara merge într-o direcție greșită. (…) Legat de domnul Luca Niculescu, pot să vă spun că din interacțiunile pe care noi le-am avut n-am decât cuvinte apreciative, e o persoană decentă, profesionistă, echilibrată, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile, cum este cel de aderare a României la OCDE. Doar că acest lucru, din perspectiva noastră, nu este suficient pentru românii pe care PSD îi reprezintă’, a afirmat Grindeanu, la sediul central al PSD.

El a adăugat că social-democrații își doresc să vadă dacă există o dorință reală din partea premierului desemnat ‘de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan sau marca PNL-USR’.

‘În acest sens, le-am cerut colegilor mei astăzi un mandat pentru a-l asculta, mandat larg, de negociere, dar, în primul rând, pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. Am spus și ieri, după desemnare, că PSD nu poate acorda voturi în alb și nici nu poate participa la o construcție politică fără fundamente solide. În urmă cu un an românii au votat pentru o economie stabilă, pentru creșterea nivelului de trai, în schimb, în acest an și trei luni, românii au fost supuși unei sărăciri, aș numi-o chiar agresivă. Un exemplu, dacă vreți, l-am văzut zilele acestea, o companie fanion pentru țara noastră, Dacia, care, până la urmă, este un brand național, este nevoită să oprească producția tocmai din cauza unor măsuri falimentare ale Guvernului Bolojan. Prin urmare, este absolut necesar să vedem care este viziunea economică și socială a domnului Niculescu și dacă este compatibilă cu programul de guvernare pregătit de PSD’, a explicat liderul PSD.

Potrivit lui Grindeanu, PSD lucrează de două – trei săptămâni la un program de guvernare.

‘Tocmai de aceea pot să vă spun că discuția aceasta este una extrem de serioasă și este, de fapt, principala discuție pe care noi o vom avea sau principalul subiect pe care îl vom discuta cu domnul Luca Niculescu. Aici e vorba de schimbarea direcției în care merge România, nu despre câte ministere are un partid sau altul. Da, este prioritar să avem o rectificare bugetară, este prioritar să avem un Guvern stabil, să avem un buget pentru 2027 discutat și aprobat anul acesta cu respectarea traiectoriei de reducere a deficitului, evident, și cu respectarea tuturor angajamentelor financiare pe care România le-a luat în ultimii ani, dar în niciun caz PSD nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip Bolojan, reîmpachetate altcumva. Acest lucru nu ar face decât să ne ducă și mai aproape de anticipate, asta este evaluarea noastră. (…) Vreau să vă spun că mandatul acesta pe care l-am cerut colegilor mei l-am primit în unanimitate. Așa că, zilele viitoare, în mod sigur, vom avea aceste discuții cu domnul Luca Niculescu’, a transmis președintele social-democraților.