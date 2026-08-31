Grindeanu: PSD nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte

Partidul Social Democrat nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte, a reiterat luni președintele formațiunii, Sorin Grindeanu.

‘Am demonstrat că în România se poate construi. Iar acum, când țara are nevoie de maturitate politică, suntem gata să o facem din nou, dar cu reguli și rezultate măsurabile. De aceea, astăzi, Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat a luat o serie de decizii responsabile, asumate intern, sub forma unor rezoluții politice. Și anume, conducerea politică a PSD a fost mandatată să negocieze în plan politic următoarele: PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, numai pe baza unui program clar, cu obiective precise, termene, finanțare și responsabilități asumate. În același timp, pentru a fi fără echivoc, PSD nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte’, a declarat Grindeanu.

El a mai spus că PSD propune ca nicio dispută politică să nu fie externalizată la nivel european.

‘România este înaintea intereselor de partid, prin urmare PSD propune tuturor partidelor democratice din România asumarea unui principiu simplu: nici o dispută politică internă nu trebuie a fi externalizată la nivel european într-o manieră care poate prejudicia interesele economice, financiare sau strategice ale României. România următorului deceniu trebuie să fie o Românie care construiește, produce și oferă oamenilor o viață mai bună. România trebuie repornită economic. Ținta noastră este protejarea puterii de cumpărare, oprirea experimentelor fiscale și relansarea producției în România’, a transmis liderul PSD.