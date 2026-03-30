Grindeanu: Somez încă o dată pe prim-ministru, şi pe ministrul Finanţelor, şi Guvernul în ansamblu, urgent, să adopte măsurile prin care se atenuează acest şoc al creşterii preţurilor

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, somează, duminică, Guvernul să ia cât mai repede o decizie privind preţul combustibililor, acucând că ”unora care stau doar şi privesc guvernarea României doar din punct de vedere contabil, s-ar putea să le placă” creşterile de preţuri.

”Eu ştiu că în această perioadă se încasează mult la bugetul de stat pe ce se adaugă în plus (la preţul combustibililor – n.r.). Şi ştiu că unora care stau doar şi privesc guvernarea României doar din punct de vedere contabil, s-ar putea să le placă. Până la urmă tu guvernezi pentru oameni, nu guvernezi pentru datele care îţi intră la finanţe. Şi guvernezi pentru ca oamenii să trăiască mai bine”, a declarat, duminică, la Brăila, Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a transmis un mesaj Guvernului: ”Somez încă o dată pe prim-ministru, şi pe ministrul Finanţelor, şi Guvernul în ansamblu, urgent, să adopte măsurile prin care se atenuează acest şoc al creşterii preţurilor şi românii să beneficieze de ceea ce beneficiază aproape toţi europenii şi nu doar europenii. Aproape în toate ţările a intrat în vigoare o schemă de acest tip, prin care s-au redus preţurile. E prea mult, e o lună de zile de când am avut coaliţie şi Bogdan Ivan a prezentat cele 5 variante. Decizia nu poate să se ia decât de la vârful Guvernului, nu din altă parte”, a declarat Grindeanu.

Întrebat dacă a avut o discuţie cu premierul pe această temă, Grindeanu a răspuns că au fost nenumărate discuţii.

”Au fost discuţii nenumărate în această perioadă. (…) În săptămâna când s-a aprobat bugetul, acum vreo 10 zile, am pus la dispoziţie biroul meu să discute ministrul Energiei, cu ministrul Finanţelor, sperând că imediat se iese cu această ordonanţă şi că imediat după buget vom avea această ordonanţă. Speranţa mea a fost deşartă. Mâine eu chiar sper să se ia o decizie şi să îşi schimbe Guvernul viteza cu care ia decizii”, a adăugat Grindeanu.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că luni va avea loc o şedinţă referitoare la preţul combustibililor, el reiterând că a făcut două propuneri: diminuarea TVA sau reducerea proporţională a accizei.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că se va lua un nou set de măsuri, ”până la finalul zilei de luni” pentru reducerea preţurilor la carburanţi, cel mai probabil fiind vorba despre reducerea accizei.