Grupul media german Axel Springer achiziţionează ziarul britanic Telegraph

Gigantul media german Axel Springer a anunţat vineri achiziţia grupului Telegraph, inclusiv a ziarului Daily Telegraph, pentru 575 de milioane de lire sterline, un anunţ surpriză care pune capăt ambiţiilor de preluare ale rivalului DMGT, proprietarul Daily Mail.

Axel Springer, care deţine tabloidul german Bild, cel mai citit ziar din ţară, a declarat într-un comunicat de presă că independenţa editorială a publicaţiilor va fi garantată şi şi-a explicat intenţia de a continua dezvoltarea internaţională a Telegraph.

Germania intenţionează să facă din Telegraph „cel mai citit ziar conservator din lumea vorbitoare de limbă engleză”, a declarat directorul său, Mathias Dřöpfner, într-un comunicat.

În noiembrie anul trecut, actualul proprietar al Telegraph, RedBird IMI, o societate mixtă între fondul american Redbird şi fondul de investiţii media IMI, cu sediul în Abu Dhabi, a semnat un acord cu proprietarul Daily Mail, DMGT, o tranzacţie care se aştepta să creeze un puternic grup media conservator în Marea Britanie.

Însă, la mijlocul lunii februarie, guvernul britanic a anunţat lansarea unei anchete privind procesul de vânzare în numele „interesului public” şi al „nevoii unei pluralităţi suficiente de opinii”.

„Vedem un potenţial considerabil de creştere pentru Telegraph Group”, a declarat Dröpfner în comunicatul de presă, referindu-se la nevoia de „transformare prin inteligenţă artificială”.

Axel Springer a fost unul dintre primele grupuri media care a anunţat, încă din 2023, reduceri de locuri de muncă în ziarele sale Bild şi Die Welt, pe motiv că inteligenţa artificială ar putea acum înlocui anumite sarcini.