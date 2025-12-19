Grupul Volkswagen va continua reducerile de costuri pentru a rămâne competitiv

Directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, a anunţat joi că cel mai mare producător auto din Europa va continua politica de reducere a costurilor, pe fondul provocărilor cu care se confruntă întreaga industrie auto, transmite Reuters.

Vorbind la reuniunea de management de două zile a grupului, desfăşurată la Berlin, Blume a indicat conducerea, concentrarea şi finanţele drept cele trei priorităţi-cheie pentru anul viitor, a transmis un purtător de cuvânt al companiei.

”Sarcina noastră acum este să continuăm reducerea consecventă a costurilor pentru a rămâne competitivi pe termen lung”, a declarat Blume, adăugând că Volkswagen dispune de premise solide pentru un viitor bun datorită mărcilor şi produselor sale.

Directorul financiar Arno Antlitz a subliniat că producătorul german trebuie să genereze venituri mai mari cu resurse mai puţine pentru a avea succes în perioada următoare.

”Acest lucru necesită un control şi mai strict al costurilor şi o disciplină sporită a investiţiilor”, a spus el.

Antlitz a prezentat planuri care vizează îmbunătăţirea marjelor pentru vehiculele electrice, reducerea semnificativă a costurilor fixe şi a celor din fabrici, precum şi direcţionarea investiţiilor către tehnologii de viitor.

De asemenea, el a evidenţiat necesitatea creşterii sinergiilor la nivel de grup, simplificării structurii şi consolidării poziţiei Volkswagen pe piaţa din Statele Unite şi în alte regiuni din afara Europei.

În decembrie 2024, Volkswagen a ajuns la un acord cu sindicatele pentru o restructurare amplă a operaţiunilor sale din Germania, care include reducerea a aproximativ 35.000 de locuri de muncă până în 2030. Măsurile vin în contextul competiţiei tot mai dure cu producătorii chinezi mai ieftini şi al tranziţiei către vehicule electrice, mai lente decât se anticipase.

Antlitz a mai precizat că, în acest an, cheltuielile generale ale companiei au scăzut sub nivelul din anul precedent, pentru prima dată după o perioadă îndelungată.