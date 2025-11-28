Guvernul își va angaja răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraților

Ședința comună de plen a Camerei Deputaților și Senatului în care Guvernul urmează să își angajeze răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraților va avea loc marți după-amiază.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis vineri ca ședința comună de plen consacrată angajării răspunderii Guvernului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu să aibă loc marți, 2 decembrie, după ședința solemnă comună a Camerei Deputaților și Senatului dedicată aniversării Zilei Naționale a României – 1 Decembrie, de la ora 14:30.

Parlamentarii pot depune amendamente la proiectul de lege adoptat de Guvern până marți la ora 8:00.