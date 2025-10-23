Guvernul va aproba în ședința de joi data și calendarul alegerilor parțiale

Guvernul urmează să aprobe în ședința de joi proiectul de hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primarul general al municipiului București, președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primari în unele circumscripții electorale.

Astfel, data alegerilor locale parțiale menționate va fi stabilită pentru 7 decembrie 2025.

În afară de Consiliul Județean Buzău și municipiul București, se vor desfășura alegeri parțiale pentru primari în alte 12 circumscripții electorale din următoarele localități: comuna Retea (județul Bihor), comuna Mihai Eminescu (județul Botoșani), comuna Marga (județul Caraș-Severin), comuna Dobromir, comuna Lumina (județul Constanța), orașul Găești (județul Dâmbovița), comuna Sopot (județul Dolj), comuna Valea Ciorii (județul Ialomița), comuna Vânători (județul Iași), comuna Poienile de sub Munte, comuna Șieu (județul Maramureș), comuna Cârța (județul Sibiu).

Prin alt proiect de hotărâre va fi aprobat calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 7 decembrie.

‘Programul calendaristic al acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale depinde, în mod direct, de data la care vor avea loc alegerile locale parțiale. Având în vedere faptul că a fost propusă data de 7 decembrie 2025, ca dată pentru organizarea alegerilor în cauză, precizăm că data începerii perioadei electorale coincide cu momentul intrării în vigoare a hotărârii, respectiv cu data de 2 noiembrie 2025’, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Va fi aprobat și un proiect de hotărâre pentru completarea HG nr. 178/2024 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură prin Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027.

‘Necesitatea introducerii unei prevederi exprese privind aprobarea prin ordin de ministru a metodologiilor aferente Programului pentru acvacultură și pescuit 2021-2027 (PAP 2021-2027) derivă din complexitatea implementării programului, din cerințele de conformare la legislația Uniunii Europene și din nevoia de coerență administrativă, conform recomandărilor reprezentanților Curții de Conturi a României – Autoritatea de Audit, precum și a procedurilor operaționale aferente implementării Programului pentru acvacultură și pescuit 2021-2027. Introducerea expresă a obligației de publicare a metodologiilor care se adresează beneficiarilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, asigură respectarea principiului publicității actelor normative și a condițiilor de opozabilitate ale acestora, în conformitate cu dispozițiile articolul 11 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, potrivit cărora actele normative devin obligatorii numai după publicarea lor. Prin această reglementare se elimină orice ambiguitate cu privire la intrarea în vigoare și aplicabilitatea metodologiilor destinate beneficiarilor, garantând transparența și securitatea raporturilor juridice’, se menționează în nota de fundamentare.

Printr-o altă hotărâre, Executivul va stabili schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

‘Propunerea de act normativ corelează cadrul legislativ al UE existent, referitor la domeniul schimbărilor climatice aplicabil în perioada a patra a schemei ETS cu prevederile celor două directive menționate anterior: alocarea gratuită perioada 2026-2030, noile valori de referință pentru alocarea gratuită de certificate pentru activitățile de aviație, pentru instalațiile nou-intrate, pentru Fondul de modernizare, alocarea tranzitorie cu titlu gratuit în scopul modernizării sectorului energetic (opțională), alocarea gratuită pentru sectoarele aflate sub risc de relocare, extinderea schemei ETS la sectorul maritim și stabilirea unui nou ETS pentru sectorul transport rutier și clădiri, stabilirea scopurilor pentru utilizarea veniturilor obținute din certificatele destinate licitațiilor, inclusiv pentru sectorul transport rutier și clădiri, contribuind astfel la îndeplinirea obligațiilor României ca Stat Membru al Uniunii Europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră’, conform notei de fundamentare a proiectului.

În ședința de guvern se va aproba și un proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la HG nr. 731/2024 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării.

Astfel, prin proiectul de act normativ se stabilește că: ‘Numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, este de 293.852 de posturi’.

Va fi aprobată, prin memorandum, negocierea și semnarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind podul rutier peste râul Prut la frontiera între cele două state, între localitățile Bumbăta (România) și Leova (Republica Moldova).