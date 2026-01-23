Horwath HTL, una dintre cele mai mari companii de consultanță pentru ospitalitate, turism și agrement din lume, deschide primul birou din România

Horwath HTL, lider global în consultanță pentru ospitalitate, turism și agrement, marchează un moment important prin noul birou din Romania. Horwath HTL consolidează extinderea companiei în regiune și contribuie la dezvoltarea industriei turismului și ospitalității din România.

Conform celei mai recente analize Horwath HTL, piața hotelieră din România a încheiat anul 2025 sub semnul consolidării veniturilor, marcând o creștere importantă a tarifului mediu (ADR), care a compensat un volum de turiști încă sub recordurile din 2019.

Lucian Marinescu, Managing Partner, și Călin Ile, Senior Partner, profesioniști cu peste 20 de ani de experiență în consultanță și dezvoltare hotelieră au înființat compania Horwath HTL România. De-a lungul carierei lor, aceștia au fost implicați în peste 60 de proiecte, contribuind la investiții cumulate de peste 300 de milioane de euro în România. Compania Horwath HTL România este condusă de Iulian Sava, în calitate de Managing Director, cu o experiență de peste 20 de ani în industria hotelieră, atât în România, cât și în alte piețe. Pe parcursul carierei, Iulian Sava a coordonat echipe cu impact în managementul veniturilor hoteliere și strategii care sprijină investitorii și operatorii în lansarea și gestionarea proprietăților. Totodată, echipa de experți Horwath HTL România contribuie la consolidarea și creșterea competitivității industriei hoteliere, de turism și agreement din România.

„România are un potențial real în ospitalitate, dar acest potențial trebuie susținut de decizii fundamentate, date relevante și standarde internaționale. Lansarea biroului Horwath HTL România înseamnă acces direct la expertiză globală, adaptată pieței locale”, a declarat Lucian Marinescu, Managing Partner Horwath HTL România.

Investițiile continuă în ritm susținut, industria înregistrează o evoluție consistentă de creștere a proiectelor hoteliere în derulare, cu o concentrare vizibilă pe segmentul hotelurilor afiliate la lanțurile internaționale. Peste 25 de noi hoteluri sunt planificate sau în construcție, dintre care un număr semnificativ sub mărci precum Accor, Marriott, Hilton, InterContinental Hotels și Radisson Hotels Group, semnalând încrederea investitorilor pe termen lung.

„România este o piață emergentă interesantă, cu destinații insuficient valorificate și oportunități reale pentru investitori. Prezența locală Horwath HTL ne permite să lucrăm mai aproape de piață și să construim proiecte sustenabile pe termen lung”, a declarat James Chappell, Global Business Director Horwath HTL.

Pe lângă România, Horwath HTL are în vedere să deservească, din București, și piețele din Republica Moldova și Bulgaria, consolidând rolul capitalei ca hub regional de consultanță în ospitalitate. Totodată, compania și-a anunțat intenția de a se implica activ în formarea profesioniștilor din domeniu, inclusiv prin sesiuni de instruire dedicate organizațiilor de management al destinațiilor (OMD) și specialiștilor locali din turism.