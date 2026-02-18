Ilie Bolojan: Este anormal ca taxele locale plătite de cetăţeni, în loc să se ducă drept co-finanţare pentru investiţii, se duc pentru cheltuielile de personal exagerate

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că este anormal ca taxele locale pe care cetăţenii le-au plătit să meargă pentru cheltuielile de personal exagerate şi nu către co-finanţarea investiţiilor din localitate. El a explicat că, în aceste condiţii, cetăţenii există pentru ca cei din primărie să îşi ia salariile, în loc ca primăriile să ofere servicii mai bune oamenilor.

”Am fost puşi în situaţia să majorăm taxele locale şi este anormal ca taxele locale (…) în loc să se ducă drept co-finanţare pentru investiţiile care sunt astăzi în fiecare localitate şi să îmbunătăţească viaţa cetăţenilor, se duc practic pentru cheltuielile de personal exagerate”, a declarat Ilie Bolojan, marţi seară, la TVR 1.

Premierul a subliniat că în multe locuri toate sumele încasate de la cetăţeni nu acoperă cheltuielile de personal: ”Nu primăria există pentru oameni, să ofere servicii mai bune, ci, de fapt, cetăţenii există pentru că cei din primărie să-şi ia salariile. Cât timp nu înţelegem asta, că trebuie să inversăm aceste lucruri, n-am făcut nimic. Dacă în toată administraţia locală s-ar putea gospodări cu banii care-i încasează de la cetăţeni, n-ar fi o problemă să facă ceea ce doresc”.

Premierul a precizat că primăriile care au un număr de angajaţi mai mare decât cel normal trebuie să îşi reducă personalul sau cheltuielile.

Bolojan a adăugat că România este una dintre ţările care transferă cele mai multe fonduri către autorităţile locale.

”România este una din ţările în care din veniturile care le plătesc cetăţenii, din impozitele pe care le plătesc către primării, sunt acoperite sau erau acoperite anul trecut un sfert din totalul fondului de salarii pe care îl încasau cei de la primării. În ceea ce priveşte sumele de transferuri către autorităţile locale, suntem una din ţările care transferăm cele mai multe fonduri către autoritaţile locale, iar aproape jumătate din volumul de investiţii din România se face prin autorităţi locale”, a mai transmis Ilie Bolojan.