Ilie Bolojan: PNL îi solicită președintelui României să reia consultările cu partidele

Partidul Național Liberal îi solicită președintelui Nicușor Dan să reia consultările cu partidele politice în vederea formării unui guvern susținut ‘într-o manieră transparentă’, a declarat, luni seara, liderul PNL, prim-ministrul interimar Ilie Bolojan.

‘Considerăm că, în perioada următoare, dat fiind situația în care ne găsim, dat fiind pulverizarea politică în Parlament, se impun consultări. Solicitarea PNL este către președintele României să reia consultările cu partidele politice, în așa fel încât să se degaje o soluție, pentru a avea un guvern care este susținut într-o manieră transparentă – inclusiv un guvern minoritar dacă va fi cazul – în așa fel încât să existe responsabili, să existe susținere, pe baza unui pact național, care să aibă în vedere situația politică în care se găsește România, situația bugetară și cea economică. În zilele următoare vom avea discuții cu partenerii politici, pentru a clarifica aceste aspecte’, a precizat Ilie Bolojan, la finalul ședinței Biroul Politic Național al PNL.

El a subliniat că în cazul în care Guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veștea va fi supus aprobării Parlamentului, reprezentanții PNL nu vor vota.

‘Parlamentarii PNL au fost mandatați ca, la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare, în Parlamentul României, să procedeze după formula ‘prezent, nu votez’. Iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil Guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai PNL’, a transmis Ilie Bolojan, într-o declarație de presă susținută la Palatul Parlamentului.