Îmbătrânirea activă: cea mai ignorată resursă economică a României

România vorbește despre demografie aproape exclusiv în termeni de criză: natalitate scăzută, migrație, presiune pe sistemul de pensii, deficit bugetar. Dar evităm o întrebare esențială: ce facem cu potențialul economic uriaș al generației 60+? Dacă nu schimbăm paradigma rapid, vom continua să tratăm îmbătrânirea populației ca pe o vulnerabilitate structurală, în loc să o transformăm într-un avantaj competitiv.

Demografia nu este doar statistică. Este economie pură. Conform estimărilor Eurostat, până în 2050, aproape o treime din populația României va avea peste 65 de ani. Raportul de dependență demografică crește constant, ceea ce înseamnă mai puțini contribuabili activi și mai mulți beneficiari ai sistemelor publice. Aceasta este perspectiva contabilă. Există și o altă perspectivă, cea strategică. Persoanele de peste 60 de ani nu reprezintă doar cheltuieli publice. Reprezintă capital uman acumulat, experiență profesională, capacitate de consum și potențial antreprenorial. În multe state europene, rata de ocupare a persoanelor 55–64 ani a crescut constant în ultimul deceniu, tocmai pentru că guvernele au înțeles că prelungirea vieții active este esențială pentru echilibrul economic. România este încă sub media europeană la acest capitol.

Economia de argint- o piață strategică de trilioane de euro

La nivel european, ceea ce numim „Silver Economy” economia generată de nevoile și potențialul populației 50+ depășește deja 5,7 trilioane de euro anual și susține zeci de milioane de locuri de muncă. Estimările indică o creștere constantă în următorul deceniu. Această economie include: servicii medicale și prevenție, tehnologii asistive și digitalizare, locuințe adaptate, turism pentru seniori, produse financiare dedicate longevității, educație continuă și reconversie profesională. Întrebarea este simplă: unde este România în această ecuație? Suntem, în mare parte, consumatori de soluții dezvoltate în alte state. Nu producători.

Pactul pentru demografie – o necesitate națională, nu un slogan

România are nevoie de un Pact Național pentru Demografie, construit pe minimum 20 de ani, care să includă simultan: stimularea natalității și sprijin pentru familii, politici coerente de repatriere, prelungirea vieții active prin formare continua, dezvoltarea ecosistemului economic al longevității, investiții masive în prevenție și sănătate comunitară. Fără o astfel de abordare integrată, presiunea asupra bugetului public va deveni insustenabilă. Cheltuielile cu pensiile și sănătatea vor crește accelerat, în timp ce baza de contribuabili se restrânge. Dar există o soluție: transformarea seniorilor din beneficiari pasivi, în actori economici activi.

Îmbătrânirea activă este politică economică. Înseamnă menținerea competențelor pe piața muncii, reducerea dependenței prin prevenție, susținerea antreprenoriatului la 60+, integrarea tehnologiei în viața cotidiană și dezvoltarea serviciilor inteligente de îngrijire. Înseamnă, de fapt, reducerea costurilor pe termen lung și creșterea productivității agregate.State precum Japonia sau Germania au înțeles că longevitatea este un avantaj strategic și investesc masiv în robotică pentru îngrijire, în tehnologii AAL (Active Assisted Living) și în infrastructură adaptată vârstei.

România are resursele intelectuale și antreprenoriale pentru a deveni un hub regional al economiei de argint. Avem specialiști IT, universități puternice, medici recunoscuți internațional și un potențial uriaș de dezvoltare a serviciilor comunitare integrate. Ceea ce ne lipsește este o viziune economică aplicată demografiei.

Alegerea strategică

Putem continua să discutăm despre îmbătrânire exclusiv în termeni de deficit și presiune bugetară, sau putem înțelege că, într-o Europă care îmbătrânește accelerat, cine dezvoltă industriile longevității va avea un avantaj competitiv major în următoarele decenii. Îmbătrânirea activă nu este un proiect social marginal. Este una dintre cele mai importante politici economice ale următorilor 30 de ani. Demografia nu este destin. Este strategie. Iar economia de argint poate deveni una dintre cele mai solide resurse de dezvoltare ale României – dacă avem curajul să o tratăm ca atare.

Alexandra Dobre este fondatoarea Institutului de Îmbătrânire Activă