În timp ce economia frânează, bursa accelerează

Piața de capital locală a avut în 2026 unul dintre cele mai bune începuturi de an din istoria sa, în doar o lună și jumătate putând fi obținute randamente care în alte perioade ar fi fost considerate foarte bune pe un an întreg. Indicele principal al pieței, BET, a crescut cu 16,94% de la începutul anului până la finalul ședinței de tranzacționare din 17 februarie, în condițiile în care media istorică a variațiilor anuale ale indicelui (între 1998, primul an întreg de după lansarea acestuia, și 2025) este de 19,97%, iar mediana pentru aceeași perioadă 20,11%.

După o perioadă atât de bună ne putem uita în urmă pentru a trage câteva concluzii și a ne da seama de unde a venit un început atât de bun de an. În primul rând, e util de văzut dacă suntem noi atât de speciali sau au mai avut loc creșteri similare și în alte țări din regiune. Iar din graficul alăturat putem constata că o singură piață dintre cele din jur a avut o evoluție apropiată de a celei de la București, și anume cea de la Budapesta. Creșterea înregistrată de indicele acesteia, BUX, a fost de circa 10%, în timp ce următorul indice de pe listă, cel din Austria (ATX), a fost la circa 5%, WIG20 (Polonia) a fost puțin peste zero, iar PX (Cehia) a avut o evoluție negativă până acum în acest an. Evoluțiile sunt în monedele naționale, intervalul fiind unul suficient de mic încât ele să fie relevante și fără convertirea într-o singură monedă de referință.

Și pe o perioadă mai lungă suntem tot pe primul loc, pe ultimele 3 luni creșterea BET fiind ceva mai mare de 20%, însă indicii piețelor din regiune nu mai sunt la fel de dispersați. Pe ultimele 12 luni, pe de altă parte, suntem campioni absoluți, cu o creștere de peste 60%, cu 20 de puncte procentuale peste indicele de pe locul al 2-lea (în acest caz cifrele sunt mai puțin relevante în moneda națională, însă diferența de ordin de mărime este una foarte mare și se păstrează și dacă facem conversia în EUR, USD sau altă monedă).

Concluzia e una destul de clară, creșterea bursieră consistentă din România nu face parte dintr-o tendință la nivel regional, ci este specifică pieței de la București. Iar la creșterea cotațiilor se adaugă un alt element care a lipsit de-a lungul timpului bursei locale: lichiditatea. Valoarea medie zilnică a tranzacțiilor cu acțiuni a fost în prima lună și jumătate a anului de 138,76 mil. RON, mai mult decât dublă față de valoarea de anul trecut (67,99 mil. RON) și cu 42,52% peste maximul istoric de 97,36 mil. RON din 2023, determinat la vremea respectivă de listarea Hidroelectrica. Circa 20 mil. RON din această sumă reprezintă aportul ofertei publice inițiale a Electro-Alfa International, dar chiar și după ce scoatem din calcul acest element nerecurent cifrele rămân mult superioare celor din anii trecuți. Asta nu înseamnă neapărat că lucrurile vor continua la fel și în restul anului, dar este un semnal îmbucurător, care denotă atât un interes ridicat pentru acțiunile românești, cât și un potențial de lichiditate pe care piața locală de acțiuni nu părea că îl deține.

Dacă ne uităm la evoluțiile individuale ale acțiunilor concluzia este că tendința de creștere a fost una generalizată, doar doi dintre emitenții incluși în indicele BET, Purcari Wineries și Antibiotice, fiind pe minus față de finalul anului trecut. Dintre ceilalți 18 emitenți din indice, doar doi au avut creșteri mai mici de 10%, OMV Petrom și Sphera Franchise Group, iar dintre cei rămași doar unul a crescut cu mai puțin de 15%, Transport Trade Services (+14,81%). Trei sferturi dintre emitenții aflați în componența indicelui principal al pieței au avut creșteri mai mari de 15% în doar o lună și jumătate. Dintre ei, cele mai mari contribuții la creșterea indicelui au venit de la Banca Transilvania, a cărei creștere de 15,56% nu a fost una foarte mare în termeni relativi, dar ponderea sa în indice este cea mai mare, de aproape 20%. Banca A fost urmată de Hidroelectrica, producătorul de energie electrică având o creștere de 20,77% a cotației și o pondere de 11,5% în indice, apoi de doi emitenți cu ponderi mai mici în indice, dar cu creșteri foarte mari ale cotațiilor bursiere la începutul acestui an, Digi Communications și MedLife. De altfel, cele două companii au avut cele mai mari creșteri bursiere dintre emitenții incluși în BET, MedLife cu 38,91%, iar Digi Communications cu 36,12%, fiind și singurele cu creșteri mai mari de 30%. Dintre emitenții din afara indicelui au ieșit în evidență Biofarm, cu o creștere de peste 40%, și patru dintre fostele SIF-uri, Lion Capital, Transilvania Investments Alliance, Longshield Investment Group și Infinity Capital Investments, cu creșteri între 18% și 31%.

Lunile următoare ne vor spune dacă perioada foarte bună de la începutul anului, ca evoluție a prețurilor acțiunilor, dar mai ales ca lichiditate bursieră, poate genera efecte pe termen mai lung sau a fost doar un puseu de moment. Ea a venit cu siguranță într-un moment neașteptat, când discuțiile din spațiul public se învârt în jurul recesiunii tehnice în care România a intrat, starea de spirit din societate fiind complet diferită de cea de la bursă.