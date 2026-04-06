În ultimii 30 de ani, Japonia a închis 5% din rețeaua totală de cale ferată din cauza depopulării

Serviciile feroviare pe 1.366 de kilometri de cale ferată, pe 68 de secțiuni, sau 5% din rețeaua totală a Japoniei, au fost închise în ultimele trei decenii, a arătat sâmbătă o analiză Kyodo News, care a evidențiat reducerea opțiunilor de transport public în zonele rurale.

Majoritatea secțiunilor închise între anii fiscali 1996 și 2025 se aflau în regiuni în curs de depopulare, aproximativ o treime din lungimea totală a căilor ferate fiind în Hokkaido, nordul Japoniei.

Conform unei analize a datelor publicate de Ministerul Terenurilor, Infrastructurii, Transporturilor și Turismului, ritmul închiderilor s-a accelerat, cu 387 km desființați în cei 10 ani până în anul fiscal 2005, 445 km în decada până în anul fiscal 2015 și 534 km în deceniul până în anul fiscal 2025.

Din total, 680 km au fost operați de companii feroviare create prin destrămarea Căilor Ferate Naționale Japoneze, deținute de stat, în timp ce 686 km au fost operați de alte companii feroviare.

Totuși, în tot acest timp, 1.913 de kilometri de linii de cale ferată au fost stabilite în ultimii 30 de ani, dintre care 1.156 km destinate trenurilor de mare viteză shinkansen.

‘Nu ar trebui să lăsăm totul în seama operatorilor, ci să ne gândim la căile ferate ca la un sistem de transport public’, a declarat Ikuhiro Nasuno, profesor la Universitatea Ryutsu Keizai.

Municipalitățile ar trebui să ia în considerare rolul pe care trenurile îl pot juca în comunități și să se implice activ în gestionarea serviciilor feroviare atunci când este necesar, a adăugat el.