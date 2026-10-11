Înainte de a fi verde, energia trebuie să fie disponibilă

Politicile energetice nu se schimbă prin declarații pompoase pe culoarele Parlamentului. Se schimbă când realitatea le obligă. Iar realitatea ultimilor ani a fost nemiloasă. Mai întâi, războiul. Apoi șantajul energetic. După aceea, atacurile asupra infrastructurii. Acum, riscurile din Orientul Mijlociu.

Fiecare criză a spus același lucru: „Energia nu este doar economie, nu mai este doar o marfă. Este securitate”. Mult timp, europenii au avut convingerea că tranziția energetică este o cursă de viteză, dar astăzi constată că este, de fapt, o probă de rezistență. Diferența schimbă totul. Ani la rând, „succesul european” a fost măsurat în tone de CO₂ evitate. Acum se măsoară mai ales în capacitatea economiei comunitare de a funcționa în timpul unei crize.

Fără securitate, nu există sustenabilitate. Aceasta este schimbarea de paradigmă. Și explică de ce vocabularul Bruxelles-ului s-a modificat discret, aproape fără să observăm. Astăzi auzim tot mai des despre reziliență. Despre autonomie strategică. Despre infrastructură critică. Despre securitatea aprovizionării. Nu sunt doar cuvinte noi. Este o doctrină nouă. Europa nu renunță la decarbonizare. Renunță -sau măcar încearcă- la naivitate.

Gazul natural este exemplul perfect. Ani întregi a fost tratat ca o soluție temporară. Astăzi este tratat ca o plasă de siguranță. Nu pentru că ar fi devenit mai verde când harta lumii a devenit mai roșie. Ci tocmai pentru că lumea a devenit mai nesigură. Gazul nu câștigă o revanșă. Realismul o face. Același lucru se întâmplă cu LNG (gazul natural lichefiat). Terminalele nu mai sunt doar investiții energetice. Depozitele nu mai sunt doar facilități comerciale. Conductele nu mai sunt doar infrastructură. Toate devin active strategice.

În energie, redundanța nu este risipă. Este asigurare. Iar piața a înțeles acest lucru înaintea politicii. Investitorii nu cumpără doar capacități. Cumpără opțiuni. Cumpără flexibilitate. Cumpără continuitate. Când lumea s-a fragmentat, acestea valorează mai mult decât eficiența marginală. Aceeași logică explică revenirea contractelor pe termen lung. Nu sunt un pas înapoi. Sunt un răspuns la risc. Iar riscul s-a schimbat, nu mai vine doar din piață. Vine din geopolitică.

Geografia a revenit influentă în economie. Strâmtorile maritime contează din nou. Conductele contează din nou. Porturile contează din nou. Hărțile au redevenit documente economice. Acesta este marele paradox european. Cu cât economia devine mai verde, cu atât are nevoie de mai multă stabilitate. Energia regenerabilă are nevoie de flexibilitate. Industria are nevoie de predictibilitate. Investitorii au nevoie de încredere. Niciuna nu funcționează fără securitatea aprovizionării.

Cu luni în urmă, raportul Draghi spunea limpede că energia a devenit problema competitivității europene. Restul sunt efecte. Capitalul nu așteaptă. Industria nu votează. Investițiile nu au răbdare. Pleacă, iar odată cu ele pleacă și competitivitatea. Nu poți decarboniza o industrie care nu mai există.

Aceasta este întrebarea pe care liderii Comisiei Europene trebuie să și-o pună. Nu cât de repede eliminăm gazul. Ci cât de inteligent eliminăm vulnerabilitățile. Diferența este uriașă.

Pentru România, miza este chiar mai mare. Marea Neagră nu este doar o „provincie” energetică. Este o frontieră strategică. Neptun Deep nu înseamnă doar producție. Înseamnă influență. Înseamnă stabilitate regională. Înseamnă capacitatea de a conta.

Resursele oferă oportunități. Infrastructura creează putere. Strategia face diferența. În fond, adevărata lecție a ultimilor ani este simplă: tranziția energetică nu este un exercițiu de idealism, este un exercițiu de guvernare. Iar guvernarea începe întotdeauna cu aceeași obligație: să reducă vulnerabilitățile. Nu să le înlocuiască. Decarbonizarea este sustenabilă doar atunci când rămâne compatibilă cu securitatea aprovizionării, competitivitatea industrială și reziliența strategică. Energia viitorului va fi mai curată, dar va trebui, înainte de toate, să fie sigură.

UE nu va pierde cursa tranziției energetice din cauza schimbărilor climatice. O poate pierde dacă uită că, înainte de a fi verde, energia trebuie să fie disponibilă.

Daniel Apostol este editorialist, analist economic și expert în politici publice, fondator ClubEconomic și România Durabilă