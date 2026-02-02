India reduce tarifele vamale pentru a sprijini producţia locală şi exporturile afectate de politicile comerciale ale SUA

India a anunţat duminică o reducere semnificativă a tarifelor la o gamă largă de bunuri de capital şi materii prime, într-un efort de a diminua dependenţa de China pentru produse esenţiale tranziţiei energetice şi de a reduce costurile pentru exportatorii afectaţi de politicile comerciale ale administraţiei americane, transmite Reuters.

Reformele de taxe vamale sunt esenţiale pentru atingerea obiectivului de 1 trilion de dolari în exporturi de bunuri, afirmă analiştii, care subliniază că diminuarea costurilor de producţie va ajuta companiile indiene să intre mai uşor în lanţurile globale de aprovizionare şi să atragă investiţii relocate din China.

Ministrul Finanţelor, Nirmala Sitharaman, a anunţat tăieri de tarife pentru echipamente necesare procesării mineralelor critice şi fabricării celulelor de baterii litiu-ion, măsură menită să accelereze tranziţia energetică a ţării şi să reducă dependenţa de Beijing.

În bugetul anual, Sitharaman a eliminat şi taxele pentru sodium antimonate, folosit în producţia de sticlă solară, precum şi pentru monazită, o sursă importantă de elemente rare utilizate în magneţii permanenţi pentru vehicule electrice.

China controlează peste 90% din capacitatea globală de procesare a acestor magneţi, iar restricţiile de export impuse anul trecut au afectat planurile Indiei privind producţia de vehicule electrice.

Pentru a sprijini exporturile lovite de tarifele punitive ale preşedintelui american Donald Trump, guvernul indian a introdus concesii vamale pentru sectoarele maritim, textil şi al pielăriei, domenii orientate spre pieţele externe.

India va reduce, de asemenea, tarifele la materiile prime necesare pentru fabricarea pieselor de aeronave destinate întreţinerii şi reparaţiilor din sectorul apărării, precum şi pentru industria electronică.

Măsurile transmit un semnal de continuitate în politica comercială, într-un context global marcat de incertitudine, tensiuni geopolitice şi protecţionism în creştere.

În timp ce ordinea economică globală este reconfigurată de politicile administraţiei Trump, guvernul Modi a pariat din nou pe stimularea industriei interne prin bugetul anual — deşi planurile de reformă au fost sub aşteptări, spun analiştii.

Bugetul include şi o concesie unică pentru zonele economice speciale care produc bunuri destinate exportului, permiţându-le vânzări pe piaţa internă pentru a compensa capacitatea neutilizată cauzată de perturbările din comerţul internaţional.